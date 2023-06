Autuori y sus flores a Gamero por enfrentarlo en la final Nacional vs Millonarios

Atlético Nacional tuvo que remar contra viento y marea para llegar a la final de la Liga Betplay tras su agónica victoria como local ante Deportivo Pasto. Un gol de Jarlan Barrera le permite a la hinchada verdolaga ilusionarse con alcanzar la estrella 18 en este primer semestre de 2023.

En la rueda de prensa posterior al partido, Paulo Autuori, entrenador del cuadro antioqueño, manifestó su satisfacción por este logro y resaltó la resiliencia de sus dirigidos por buscar el cupo a la instancia definitiva del campeonato.

"El equipo ha creado muchas oportunidades con jugadas bien elaboradas. Desafortunadamente, no fuimos eficaces y sufrimos de la manera que sufrimos. Estos muchachos tuvieron una solidaridad y un sentimiento de ayuda mutuo. Los jugadores se merecen esto porque no es solamente el partido de hoy", expresó el estratega.

En sus declaraciones, el brasileño elogió el trabajo de sus rivales de grupo (Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas). Sin embargo, no dejó de lado el tema arbitral durante el partido, así como en otros que jugó Nacional en el desarrollo del cuadrangular A.

"En este partido hay cámaras porque el balón no entró muy bien, pero en el partido en Pasto no había cámaras y el balón sí entró. Son situaciones claras que no se asimilan en el fútbol colombiano. El espectáculo es de los jugadores e hinchas, pero no es de los árbitros ni de los entrenadores", puntualizó Autuori, donde además volvió a hacer hincapié en la expulsión de Edier Ocampo en el partido anterior ante Alianza Petrolera.

Para el entrenador, la final de este semestre ante Millonarios será una buena oportunidad para evaluar los alcances del proceso en su segunda etapa al frente de Nacional. Asimismo, elogió a su rival y especialmente a Alberto Gamero, técnico del cuadro embajador.

“Al profe Gamero lo admiro como persona y como profesional. Estoy feliz de llegar a una final y poder enfrentarlo”, rescató.

