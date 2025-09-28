Avilés Hurtado hizo grave denuncia sobre amenazas al Cali

Deportivo Cali se midió a Águilas Doradas en la jornada de este domingo para cumplir con la fecha 13 de la Liga Betplay y más allá del resultado, en rueda de prensa se vivió un momento llamativo con Avilés Hurtado, jugador del conjunto 'azucarero'.

Antes de cualquier cosa, el jugador, acompañado de su entrenador Alberto Gamero, hizo una grave denuncia sobre amenazas que recibieron sus jugadores durante el partido.

Vea también: Cali sufre y confirma la primera baja para Libertadores: jugadora sufrió fea lesión

"Primero quiero hablar de un tema puntual, creo que es muy triste, uno viene a divertirse y a jugar un partido de fútbol y no puede ser que una persona - tengo entendido que es el dueño de Águilas - amenace a compañeros nuestros, eso no puede suceder", inició diciendo el jugador.

Y después continuó: "Tengo entendido que no estaba planillado para entrar porque era a puerta cerrada el partido y estaba gritándole a nuestros compañeros y eso no puede suceder. Primero quiero tener por sentado ese tema porque es muy complicado tratar de uno concentrase en el partido cuando te amenazan desde afuera".

Le puede interesar: [Video] Cali sigue sufriendo y fuera de los ocho; perdió 3-1 ante Águilas Doradas

Es importante decir que, hasta el momento, Águilas no se ha pronunciado al respecto y se está a la espera de un comunicado también por parte de la Dimayor.