Ayala reveló la razón por la que dejó Pasto tras escándalo de apuestas

Deportivo Pasto va de mal a peor en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que más allá de los malos resultados deportivos se ha visto envuelto en escándalos que involucran tomar medidas drásticas en contra de los jugadores y ahora deberá asumir el reto también de terminar el semestre de clausura de la temporada 2025 tras la drástica decisión de Camilo Ayala.

El antioqueño de 39 años decidió dar un paso al costado como director técnico de Pasto y se creía que esta inesperada decisión se había tomado con respecto a su continuidad estaba relacionada con respecto al reciente escándalo de las apuestas deportivas, pero el estratega reveló en el programa Planeta Fútbol de Antena 2 que había sido una decisión netamente deportiva que beneficiaría a ambas partes.

Camilo Ayala dejó a Pasto por mal rendimiento, más no tras escándalo de apuestas

En la mitad del calendario de la Liga BetPlay otro director técnico decidió dar un paso al costado tras la exigencia de la competencia y los malos resultados que ello ha traído. En esta ocasión el equipo damnificado fue Deportivo Pasto, escuadra que se despidió de Camilo Ayala, referente del club como jugador y quien duró 8 meses al mando del club.

La escuadra 'volcánica' no levanta cabeza y recibe un nuevo portazo por parte de su cuerpo técnico, ya que Ayala decidió no continuar con su cargo. El estratega dio a conocer que por más que quiera continuar al mando los malos resultados se lo impedían y el cariño por el equipo estaba por encima, por lo que prefería dejarle la vacante a alguien que pueda aportar a un cambio significativo.