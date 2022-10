Bacca explicó su cambio en Junior contra Cortuluá: "Estaba bien, fue decisión técnica"

Junior de Barranquilla se mantiene con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al contar con 28 puntos y con la obligación de derrotar a Jaguares de Córdoba en la última fecha en condición de visita para llegar a 31 unidades.

El pasado domingo 23 de octubre, el conjunto 'rojiblanco' logró un valioso triunfo al derrotar 2-1 a Cortuluá con doblete de Luis Daniel 'cariaco' González. Durante el encuentro, el director técnico Julio Comesaña tomó la decisión de sustituir a Carlos Bacca en el primer tiempo debido a la temprana expulsión de Fabián Viáfara.

En un principio se informó que el cambio de Bacca tuvo que ver con un problema físico, sin embargo, el mismo delantero explicó que está en perfectas condiciones y fue decisión del entrenador.

"Estoy bien. El cambio fue decisión técnica. El profe quiso tácticamente poner un delantero más rápido como Cetré. Vamos a seguir dando lo mejor hasta el final. Yo vine a sumar dentro del campo y afuera. Si me toca afuera lo voy a seguir haciendo. Siempre he respetado las decisiones del cuerpo técnico. Él ha tomado esa decisión. Estaba viendo algunas cosas que Cetré con la velocidad le podía dar. Siempre quiero estar dentro del campo".

Bacca recalcó que actualmente está en plenas condiciones a pesar de haber sufrido un problema en la rodilla.

"Ahora me encuentro en las mejores condiciones. En los próximos partidos quiero ayudar con trabajo y goles. Hace un mes había tenido problema en una rodilla de una lesión de hace dos años. He hecho una buena rehabilitación. Voy encontrando sensaciones entrenando con el grupo todos los días".

Finalmente, Carlos Bacca explicó cómo afrontar las finales de Copa BetPlay y de la Liga BetPlay, en caso de clasificar.

"Las finales son parejas. No hay favoritos y hay que demostrarlo dentro del campo. Quedan siete posiciones por definir (en Liga). No hay un dominador absoluto. No es fácil, hay que trabajar y encontrar la regularidad".