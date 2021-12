Bacca habló de Junior: el trabajo de Reyes y las conversaciones "adelantadas" para su regreso

El delantero colombiano Carlos Arturo Bacca disfrutó de algunos días de descanso en Barranquilla durante el parón de actividades por Navidad en la liga de España. El atacante ya retornó a Europa para ponerse a órdenes de Granada y afrontar la recta final de la temporada.

Sin embargo, Bacca dio su opinión con respecto a lo que fue el trabajo de Arturo Reyes en la dirección técnica de Junior y su salida.

Lea también: "Esperar si Juan Cruz Real es capaz de sacar el máximo provecho de este distinguido Junior"

El delantero no aseguró si fue justa o no la destitución de Reyes, pero sí afirmó que para él el entrenador estaba haciendo un buen trabajo en el equipo y tan solo necesitaba jugadores de mayor jerarquía para conseguir las victorias que le hicieron falta.

"No sé si justo o injusto, porque tampoco soy nadie ni el que toma las decisiones, los directivos la han tomado. Lo que puedo decir es lo que vi dentro del campo. Junior estaba jugando muy bien, se le paraba de igual a igual a cualquier equipo. Creo que Arturo no lo hizo muy bien, lo hizo excelente. Ganó muchos partidos. Hubo otros que se podían ganar, pero para ganarlos Arturo necesitaba jugadores como los que están llegando. Con los jugadores que están llegando ahora, era otro Junior distinto", indicó en diálogo con El Heraldo.

Seguidamente, Bacca aseguró que, tal vez, a Reyes le hizo falta más tiempo al frente del equipo para consolidar su proyecto y lograr los objetivos.

Le puede interesar: Once Caldas confirmó un nuevo refuerzo proveniente de Junior

Por otro lado, Carlos Bacca reiteró su deseo de regresar al conjunto barranquillero y reveló que tenía constante comunicación con Arturo Reyes y Sebastián Viera, quienes tenían la ilusión de su retorno. Sin embargo, la salida del entrenador dejó "las cosas" pausadas.

"Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas, pero bueno, Arturo no siguió y ahí quedó la cosa, pero con ningún directivo hablé", puntualizó.