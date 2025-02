Bacca hizo autocrítica y defendió a Farías: "En Junior no sirve el 100 %"

Junior de Barranquilla no ha tenido el mejor inicio de temporada 2025 al registrar dos empates en la misma cantidad de partidos jugados. El agravante de la situación del equipo 'rojiblanco' está en que los duelos disputados han sido en condición de local, por lo que se han generado importantes críticas en la afición.

Al respecto se pronunció el experimentado delantero Carlos Bacca, quién dio pistas de su condición física, teniendo en cuenta que fue baja en la fecha inaugural ante Deportivo Cali.

"Cada vez estoy mejor, se hizo una planificación muy buena. A medida que pasan los días, las sesiones de entrenamiento y los partidos se va a ver el trabajo. La planificación se hizo en lo personal, queda trabajar, siempre quiero estar y ayudar. En la planificación estaba que no iba a jugar los dos primeros partidos, pero soy un cabeza loca y siempre quiero estar y jugar. De pronto era muy precipitado, el profe lo sabe, pero las ganas y el deseo siempre los voy a tener. Hablando con el profe, el cuerpo médico y los entrenamientos se tomó la decisión de que podía aportar, sabiendo que no estoy al 100%", explicó Bacca.

El delantero aclaró que su ausencia ante Deportivo Cali fue hablada con el entrenador César Farías y además detalló que en un principio tampoco jugaría contra Águilas Doradas.

"Cada uno trabaja para darle lo mejor a su club, la planificación en Junior se viene haciendo desde que se acabó la temporada 2024. Se habló con el profe y con los compañeros de la planificación. Me hago siempre un tratamiento cada que termina un año, la edad y los minutos, siempre me hago un trabajo en mi rodilla en España. Esta vez no tuve la posibilidad de ir a España por decisión mía. Se hizo el tratamiento y después se esperó la evolución para hacer un trabajo de fuerza y poder apuntar a lo que es la temporada. No estaba para las dos primeras jornadas. Se discutió con el técnico por que quería estar desde el primer partido, a medida que vieron mis entrenamientos y evolución se tomó la decisión de que el riesgo era poco", dijo.

Finalmente, Carlos Bacca hizo una contundent4e autocrítica, con la que aseguró que en Junior no sirve decir que se trabajó, ya que hay que demostrar resultados.

"No hemos arrancado bien, se está trabajando desde diciembre, se tiene que ver reflejado en el campo, se ha trabajado, el fútbol al final se mide por los resultados y no se están viendo. No hemos ganado, es la realidad, teníamos que tener más puntos. Con el 100% no alcanza, sabemos y somos conscientes. Hay que seguir trabajando con ilusión, no nos ha alcanzado, debemos reflexionar y pensar en el clásico, puede ser el punto de partida para que este equipo muestre los resultados", concluyó.