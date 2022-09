Bacca no ha demostrado su mejor nivel en Junior: Comesaña explicó la situación

Junior de Barranquilla está en una etapa definitiva de la temporada al estar disputando la final de la Copa BetPlay Dimayor y al tener la obligación de sumar puntos para meterse al grupo de los ochos y clasificar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Julio Comesaña tiene como principal referente en el ataque al experimentado delantero Carlos Arturo Bacca, quien regresó al equipo de la arenosa después de diez años en Europa en donde se destacó en clubes como Brujas, Milan, Sevilla y Villarreal.

A pesar de que se ha ganado el puesto de titular y ha marcador cuatro goles, Bacca no ha podido demostrar su mejor nivel, teniendo en cuenta que no realizó adecuadamente la pretemporada y además ha sufrido algunas lesiones.

Comesaña habló sobre la situación del atacante, de quien aseguró deben tener cuidado al momento de alinearlo.

"Carlos Bacca ha tenido problemas que no le han permitido tener continuidad y ritmo de juego. Él, como lo conocemos, siempre quiere estar, pero a veces no se puede. Hay que ser cuidadosos, trato de que Carlos esté en su mejor condición, pero a veces la necesidad de recuperación no permiten que un jugador entrene mucho. No quiero que Bacca sea el elegido para salvar al equipo", dijo Comesaña en Habla Deportes.

Por otro lado, el estratega también reconoció que sostiene diálogos con el futbolista para determinar su verdadera condición, teniendo en cuenta que evita arriesgarlo si no está en plenitud de condiciones.

"He hablado con Bacca. No me gusta mandar jugadores que están en un 50 % porque es un riesgo para todos", explicó.