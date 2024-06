Bajan de la nube a hinchas de Millonarios: nueva traba para la llegada de Falcao

Este martes 4 de junio vino con novedades para Millonarios después de confirmarse el final del semestre. El cuadro albiazul se despidió con victoria 2-0 al Junior de Barranquilla, negando la opción atlanticense que tenían de meterse en la final. Tras ello empiezan a reestructurar el club con la salida de Óscar Vanegas ya confirmada por medio de un comunicado, y la ilusión se volvió a prender con Radamel Falcao García.

Sin duda alguna, Radamel Falcao García sueña latentemente con firmar contrato con Millonarios. Hace unas semanas, afirmó que le hace falta jugar en Colombia y que lo haría en el club que ama. Posteriormente, los rumores crecieron y aumentaron el anhelo de los hinchas. Días después, el samario volvió a hablar sobre las opciones y no cerró la puerta, pero sentenció que no depende solo de él.

En un video compartido por Juan Felipe Cadavid, Falcao aseguró que, “todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de mi niñez. A estas cosas son más complejas, son temas que se están hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellos. Con el doctor Serpa ya hemos tenido conversaciones hace mucho tiempo. Así que seguramente se estará hablando muy pronto, me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”.

GUSTAVO SERPA YA HABRÍA TOMADO UNA DECISIÓN SOBRE FALCAO

Aunque es un anhelo para la afición de Millonarios y también para Radamel Falcao García, no depende solo de él. Los aspectos económicos también entran en juego y complican que un futbolista de tanto calibre y trayectoria pueda firmar contrato con un club colombiano. Sin embargo, la ilusión estaba a tope de cara al futuro con el samario en las filas embajadoras.

De acuerdo con información brindada por el periodista de RCN Radio, Antonio Casale, es sumamente difícil que se dé la llegada de Falcao, en un nuevo giro dentro de la novela del ‘Tigre’ y el club bogotano. Pues, en su cuenta oficial de X, Casale escribió, “la fuente más alta posible de MIllonarios, Gustavo Serpa me confirma que no vale la pena ilusionarse con lo de Falcao. No es viable, punto final”.

Sin mucha información, el tema económico podría ser el principal problema que apague la ilusión de los aficionados. Pues, en reiteradas ocasiones, ese era el principal factor que estancaba su llegada a Bogotá. Ninguna de las dos partes logra acordar en números para concretar su fichaje.