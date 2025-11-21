Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 11:29
Bajas y más novedades en Santa Fe para la fecha 2 de cuadrangulares
El equipo cardenal enfrentará a Fortaleza en la fecha 2 de los cuadrangulares en la Liga BetPlay.
A través de un comunicado oficial Independiente Santa Fe confirmó que el jugador Yairo Moreno presenta una infección respiratoria aguda y no estará en la convocatoria para el duelo ante Fortaleza este fin de semana.
Según explicó el equipo el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y el tiempo que estará fuera de las canchas se determinará a partir de su evolución en estos días de reposo fuera también de los trabajos con el resto del grupo.
Yairo Moreno no ha logrado consolidarse en el equipo 'cardenal' desde su llegada en julio de 2025 al club esto por las constantes lesiones que ha presentando y los pocos minutos que también le han dado los cuerpos técnicos del club.
Los últimos minutos que disputó el deportista con Santa Fe fue en el duelo de la última fecha de la fase 'todos contra todos' ante Alianza F.C. en el estadio El Campín y después de haber ingresado antes de terminar el primer tiempo, jugó solo hasta el minuto 78 en una variante que terminó en polémica por el gesto del jugador.
Santa Fe ahora está a la espera de saber si los jugadores Omar Fernández y Alexis Zapata sí estarán en la nómina de convocados del equipo para la segunda salida de los cuadrangulares semifinales de la Liga ante Fortaleza.
Frasica lleva varias semanas fuera de las canchas por una lesión muscular y Zapata se perdió el inicio de la ronda definitiva del torneo por cuenta de una sobrecarga muscular y espera aportarle ahora al equipo que está necesitado de un buen resultado.
Santa Fe se mide ante Fortaleza este sábado 22 de noviembre en el estadio El Campín a partir de las 5:00 p.m. con la única necesidad de los 3 puntos para seguir con la ilusión de defender el título que se logró en el primer semestre.
Fuente
Sistema Integrado de Información