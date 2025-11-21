Bajas y más novedades en Santa Fe para la fecha 2 de cuadrangulares

Según explicó el equipo el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y el tiempo que estará fuera de las canchas se determinará a partir de su evolución en estos días de reposo fuera también de los trabajos con el resto del grupo.

Yairo Moreno no ha logrado consolidarse en el equipo 'cardenal' desde su llegada en julio de 2025 al club esto por las constantes lesiones que ha presentando y los pocos minutos que también le han dado los cuerpos técnicos del club.

Los últimos minutos que disputó el deportista con Santa Fe fue en el duelo de la última fecha de la fase 'todos contra todos' ante Alianza F.C. en el estadio El Campín y después de haber ingresado antes de terminar el primer tiempo, jugó solo hasta el minuto 78 en una variante que terminó en polémica por el gesto del jugador.