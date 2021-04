Bajas y novedades del América de Cali para el duelo frente a Millonarios

América de Cali ha tenido una semana muy movida tras la salida del técnico Juan Cruz Real. El club define quién será el reemplazante del entrenador, pero mientras tanto se concentra en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay ante Millonarios. El partido será dirigido por Jersson González, timonel de las divisiones menores del 'Escarlata'.

Dentro de las novedades que se conocen del equipo antes del enfrentamiento, se sabe que los jugadores que viajarán son: Graterol, Novoa, D.Quiñones, Arrieta, Ortiz, Malagón, Ureña, H.Quiñones, Carrascal, Cambindo, Aldair, Joao, Murillo, Moreno, Sánchez, Vergara, Lucumí y Jhon Ortiz.

La presencia del volante mixto Jhon Ortiz es una de las sorpresas en el equipo. El joven jugador es conocido por Jersson González y por eso el entrenador confía en él para tenerlo en cuenta en el duelo frente a Millonarios.

Por otro lado, la noticia negativa es la no presencia de Adrián Ramos, el capitán y líder del equipo que no podrá estar porque sigue lesionado. Ramos es un hombre clave por su actitud, respeto y poder goleador. Lamentablemente el veterano futbolista no ha logrado estar a punto.

Entretanto, hay que recordar que, por restricciones de la Alcaldía de Bogotá, el partido entre Millonarios y América se jugará en Ibagué. Si 'Los Diablos Rojos' quieren pasar a las semifinales del certamen deben darle vuelta a un 2-1 en contra en el marcador. El conjunto azul solo necesita un empate para sentenciar su llegada a la otra ronda.