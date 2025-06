Barrida total en Millonarios: nueve bajas anunciadas para el segundo semestre

Entre los jugadores que no seguirán en la institución se encuentran nombres de peso y trayectoria dentro del plantel. Uno de los casos más relevantes es el de Falcao García. El atacante samario es muy costoso para el club y tras no asegurar la participación en Copa Libertadores para 2026, su continuidad es casi una utopía.

En la lista también aparece Juan Carlos Pereira, quien fue protagonista durante la época de Alberto Gamero en el banquillo, pero ha perdido protagonismo y nivel en los últimos meses. A él se suman Jovani Welch y Félix Charrupí, dos refuerzos extranjeros que no lograron adaptarse del todo al ritmo y exigencia del fútbol colombiano.

Otros nombres que saldrán del club en este mercado de mitad de año son Darwin Cortés, juvenil que se iría al Vitoria de Portugal. Daniel Mantilla, Iván Arboleda y Jhon Córdoba dejarían el club por no tener lugar de cara al segundo semestre. Los tres no tuvieron su mejor nivel en la casa azul y no serían tenidos en cuenta.

Por último, cerrado la lista de bajas aparecería Jader Valencia. El atacante era uno de los nombres que podía seguir en la casa azul, pero decidió no renovar su contrato para buscar una oportunidad en el fútbol internacional.