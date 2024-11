Barrios dio la cara por su polémica en América y habló de los objetivos en Liga y Copa

América de Cali ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay Dimayor del segundo semestre de 2024 al liderar la tabla de posiciones con 33 puntos y haber asegurado anticipadamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

A pesar de demostrar un buen rendimiento, el conjunto 'escarlata' no ha podido evitar algunas polémicas extradeportivas. La más reciente tuvo como personaje principal al extremo Cristian Barrios, que después de la derrota ante Junior de Barranquilla dejó en claro ser hincha del cuadro 'rojiblanco' y además su deseo de vestir dicha camiseta en algún momento de su carrera.

Lo expresado por Barrios generó múltiples reacciones en la afición vallecaucana, en su mayoría rechazando lo dicho.

Este viernes 1 de noviembre, el futbolista de 26 años explicó en rueda de prensa que no era el momento de haber expresado su cariño a Junior, pero también aseveró que siempre ha dado lo mejor por América de Cali.

“No era el momento para decirlo, todos saben ese cariño que tengo con Junior, pero no era el momento. Desde que llegué a América lo he entregado todo de mí, no me he ahorrado ni un minuto de lucha por esta camisa y quiero ser campeón. Sé el cariño de la hinchada y el respaldo que me dieron, se los agradezco también y espero demostrárselos ahora con un título, ser campeón con América y escribir un nombre”, dijo

Por otro lado, Cristian Barrios habló de los errores que ha cometido América de Cali en los último partidos y que le ha costado puntos.

“Son detalles que nos están haciendo perder puntos, nos dio rabia el partido con Bucaramanga, sabemos que es un empate en una plaza complicada pero salimos con esa sensación de que nos pudimos venir con la ventaja. Esperemos que nos pase factura ahora y no en cuadrangulares”, afirmó.

Finalmente, Barrios aseguró que América de Cali tiene en mente ganar el clásico y además dejó claro los objetivos que hay en el plantel.

“Vamos a entregarlo todo, somos América, vamos de local y vamos a salir a buscar los tres puntos. Espero ser titular, nunca me gusta estar afuera pero esas son decisiones del profe. Estamos peleando por varios objetivos y estamos peleando por un punto invisible que eso en los cuadrangulares es muy importante. No vamos a bajarle al ritmo, el equipo está en la mejor disposición”., manifestó.