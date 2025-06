Bava encontró problema en Santa Fe: "Hay que trabajar en cómo atacar"

Nueva fecha de los cuadrangulares semifinales con la necesidad por parte de Independiente Santa Fe y de Once Caldas en encontrar la manera de sellar una victoria para seguir con vida en el Grupo B. Los cardenales no pudieron en el arranque de la fase final en un juego muy discutido en el clásico bogotano ante Millonarios.

A diferencia de los últimos partidos de Jorge Bava, Santa Fe ha recuperado esa intensidad y ese orden que les venía faltando en la nómina y en el andar de cada partido. El elenco dirigido por el charrúa renació con Millonarios en un partido en el que dominaron, especialmente en el primer tiempo, pero una desatención acabó con el orden. Por su parte, con Once Caldas, volvió a robar la pelota y crear peligro.

Vea también: Argentina agudizó la crisis de Chile en Eliminatorias; dura derrota

Manizales es una ciudad en la que le va muy bien a Santa Fe. La pelota quieta volvió a hacer de las suyas gracias a un cobro de Hugo Rodallega en un tiro libre escorado por un costado. James Aguirre falló en la atajada y el balón se metió en el fondo del arco. Además, Víctor Moreno marcó su primer tanto como jugador cardenal en un testarazo.

Desde el primer momento, Santa Fe se mostró propositivo para sacar adelante el resultado, mantener esa intensidad fue la clave en este vibrante encuentro que se le complicó sobre el final a los bogotanos. Once Caldas logró descontar y tuvo la chance en la última jugada.

“NOS VAMOS SATISFECHOS”, JORGE BAVA

El director técnico en rueda de prensa calificó un buen partido en el que resaltó cosas que planeó, “nos pusimos en ventaja y la incertidumbre con el descuento no estaba esperado. Es un equipo al que neutralizamos con el plan primario y después cuando generaron densidad por dentro. Por eso la instancia de los cambios con laterales bis. Se encontraron con el descuento y sufrimos más de lo debido con lo que fue el trámite”.

Posteriormente Jorge Bava analizó que floreció lo táctico y el estudio previo sobre su rival, “era un rival que impone la localía usa bien las bandas dejando gente descolgadas. Con el afán de usar las bandas y disparar de media distancia había que clausurarle las bandas. Hicimos una serie de movimientos que básicamente era neutralizar la parte ofensiva de ellos que usan mucho. Cada vez que centraron encontraron mucha densidad en el área”.

Le puede interesar: VIDEO: Nacional se salva de polémico penal contra Falcao

Destacó que hubo varios contragolpes, pero queda lo mismo de siempre que es la finalización de gol y que se van satisfechos para seguir peleando en los partidos que quedan. Justamente, agregó que hay mucho trabajo por delante, pero destacó la clave de ahora en adelante.

“El otro día independientemente del resultado se vio la intensidad, ahora lo pudimos demostrar y mantener. Queda descansar, cargar pilas para lo que viene. Hicimos hincapié en las semanas largas para llegar fuerte acá. Descansar y jugar, descansar y jugar es la base de cuadrangulares. Por eso la logística y ser inteligente en cómo nos movemos es fundamental para el descanso de ellos y llegar bien al partido”, enfatizó Jorge Bava.

LA IMPORTANCIA DE OMAR FERNÁNDEZ FRASICA

El extremo zipaquireño ya había sido importante ante Once Caldas con una asistencia para Alexis Zapata. Esta vez tuvo otra función cubriendo el lugar de Zapata que no pudo estar por lesión. Sobre Omar Fernández Frasica, afirmó que, “tienen características diferentes. Alexis es un organizador, Frasica tiene más dinámica y desmarque, pero le pedimos lo mismo para generar esa línea de cuatro falsa para poder clausurar a Once Caldas en lo táctico”.

Lea también: Lorenzo sonríe: referente de Argentina es sancionado para enfrentar a Colombia

Rescató que Omar le dio mucha alegría en lo táctico haciendo lo que le pidieron durante el partido, “me quedo satisfecho porque clausuró las ventajas del rival”. El problema sigue siendo la definición que quedan a deber.

“Los goles vienen por pelota quieta cuando atacábamos por las bandas. Se llegó y no se culminó bien el último pase, pero creo que las fortalezas estuvieron en cómo llegamos. Hay que trabajar en la definición, el volumen de llegadas es mucho, pero hay que trabajar en cómo atacar el área y estar bien posicionado para tener una facilidad”, sentenció Bava.