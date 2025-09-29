Bava era el culpable en Santa Fe: referente destacó a la 'pachoneta'

Independiente Santa Fe ha tenido una temporada 2025 excepcional en la que logró salir campeón en la Liga BetPlay 2025-I y ahora se posiciona para levantar un nuevo título en el semestre de clausura, ya sea la Copa BetPlay o nuevamente la liga para colgarse el bicampeonato.

El cuadro 'cardenal' se reforzó de la mejor manera para asumir las competencias del semestre de clausura, pero su rendimiento en las primeras fechas fue irregular y se sumó otro duro golpe como lo fue la sorpresiva salida de Jorge Bava del banquillo técnico. El uruguayo dejó "plantado" a Santa Fe, pero al parecer la mesa directiva y en especial los jugadores ya pasaron la página, tal como lo dio a conocer Omar Fernández tras la reciente victoria sobre La Equidad.

Omar Fernández olvidó a Bava y se enfoca en el proceso de 'Pacho' López

Jorge Bava le dio un duro golpe a Santa Fe al haber aceptado dirigir a Cerro Porteño en medio de la temporada que estaba viviendo con el cuadro 'cardenal', un hecho que desconcertó a los fanáticos, la mesa directiva y a los propios jugadores.

Por fortuna para el club bogotano, como interino cuentan con alguien de amplia experiencia como lo es Francisco 'Pacho' López, quien ya estuvo al mando del equipo tras la salida de Peirano, ahora vuelve a tomar las riendas del equipo y lo hace con un triunfo por goleada ante La Equidad en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay en la que Omar Fernández destacó la gran labor de 'pacho' y demostró que Bava no les hace falta, sino que al contrario, los estaba era limitando futbolísticamente.