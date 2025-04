Bava lanzó crítica y se escudó del mal momento de Santa Fe: "Soy el responsable, pero..."

Sin duda alguna, en un equipo como Independiente Santa Fe, se le exige que encuentre los resultados necesarios para clasificar a los cuadrangulares semifinales, primer paso para buscar el título de la Liga BetPlay 2025-I que se le escapó hace un año cuando perdieron contra Atlético Bucaramanga desde el punto penal.

Y es que, con la llegada de Jorge Bava, esos resultados esperados no se han visto. El uruguayo ha dejado a Santa Fe al borde de la salida de los ocho primeros, y aunque se resisten a salir de la zona de privilegio, los cardenales no saben lo que es ganar desde el 30 de marzo cuando superaron por la mínima diferencia a Unión Magdalena.

Ahí acabó el interinato de Francisco López y llegó Jorge Bava con un efecto nulo por dos empates y dos derrotas que dejan al club con 24 unidades y con un panorama complejo de cara a lo que queda para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

La igualdad sin goles contra Boyacá Chicó sigue marcando la crisis de resultados y Jorge Bava ya pierde credibilidad por la cara tan parca de la institución partido tras partido. Aunque hubo oportunidades para los cardenales, Andrés Mosquera Marmolejo fue la gran figura aguantando los ataques del cuadro ‘ajedrezado’ que llegó fácil por el mal sector defensivo.

EL RESPONSABLE SEGÚN JORGE BAVA DE LOS MALOS RESULTADOS

En la rueda de prensa posterior al empate ante Boyacá Chicó, Jorge Bava afirmó que se ha visto la mejoría semana tras semana, dado que se han creado cada vez más opciones de gol. Fallan en concretar, pero, “no hemos repetido un patrón que me haga decir es esto (fallas del club). Quizá lo anímico va creciendo y la ansiedad por ganar. Todos fueron diferentes, pero en todos tuvimos chance”.

De la mano de lo anterior, aseveró que, “tuvimos mucha chance de gol, pocos en contra. El equipo grande tiene que ir al frente y dejar descuidos, que hoy hubo menos que en otros partidos, el León va mejorando. No tengo dudas de que vamos a llegar fuertes a cuadrangulares".

Justamente, se responsabilizó por lo que está pasando en Santa Fe pese al poco tiempo que lleva. Puso cara, pero se escudó en otro problema que para él es vital y que debe cambiar en próximas fechas, “yo soy el responsable de obtener los puntos, pero se necesita el apoyo de la gente. Los mejores momentos fueron cuando la gente apoyó. Se entiende el descontento, porque no se gana. Hay que saber separar cuando no se gana y cuando no se disfruta".

Parece que la paciencia de la hinchada llegó a su límite. Un domingo a las 2 de la tarde contra el Boyacá Chicó tuvo una asistencia de 10,000 espectadores, 2,000 menos que en el juego ante Medellín. Cada vez ha bajado el número de hinchas que se acercan al estadio, mientras que, quienes sí van, se despachan con cánticos contra la presidencia de Eduardo Méndez y frente a Jorge Bava.