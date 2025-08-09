Cargando contenido

Jorge Bava, técnico de Santa Fe
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 22:08

Bava, molesto con aplazamiento del clásico: "nos enteramos tarde"

Jorge Bava aseguró que sus planes con Santa Fe hubiesen sido diferentes.

Independiente Santa Fe perdió el invicto en la Liga BetPlay-2 al caer este sábado 9 de agosto en condición de visita ante Atlético Bucaramanga con marcador de 1-2 en duelo que fue válido por la fecha 6.

En rueda de prensa posterior al compromiso, Jorge Bava, entrenador del conjunto 'cardenal', cuestionó la decisión de las autoridades locales de Bogotá y de la Dimayor de aplazar el clásico capitalino contra Millonarios que estaba programado para el miércoles 13 de agosto.
 

"Los planes no cambian. So hubiera tenido esa información a tiempo el plan no seria el que fue", inició diciendo.

Bava se mostró un poco inconforme con el hecho de que las autoridades de seguridad y la Dimayor se demoraron hasta el viernes 8 de agosto para aplazar el encuentro.

"No puedo decir si estuvo bien o no suspender. Sea cual sea la decisión, me hubiese gustado tener la información a tiempo. Nos enteramos tarde y el plan hubiera sido distinto", agregó.

La derrota ante Bucaramanga

Jorge Bava reconoció que a Santa Fe le costó igualar el rendimiento de Atlético Bucaramanga en el segundo tiempo y se vio superado.

"Nos costó entrar en ritmo en el segundo tiempo. No nos dieron respiro, nos presionaron bien. No nos pudimos acomodar", dijo.

Fuente
Antena 2
En esta nota
Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

