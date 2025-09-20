Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 21:25
Bava no se esconde con el objetivo de Santa Fe: "defender la liga y ganar la Copa"
Jorge Bava destacó la jerarquía de Santa Fe en el empate contra Deportivo Pasto.
Independiente Santa Fe rescató un empate 1-1 en condición de visita frente a Deportivo Pasto en partido de la fecha 12 que se disputó en el estadio La Libertad de la capital del departamento de Nariño.
El equipo 'cardenal' demostró gran capacidad para reponerse de un marcador adverso, ya que en el minuto 48 Deportivo Pasto sacó ventaja. Sin embargo, los bogotanos reaccionaron y en el 88' Christian Mafla puso cuentas finales
Al término del partido, Jorge Bava, entrenador de Santa Fe, dejó claro el objetivo que tiene para el segundo semestre.
"El objetivo nuestro es defender la liga y ganar la Copa BetPlay y para eso necesitamos de todos los jugadores", dijo.
Por otro lado, Bava resaltó la jerarquía de Santa Fe para empatar el partido, ya que sus dirigidos supieron asumir riesgos.
"El resultado no era el que veníamos a buscar, es rescatable la jerarquía del equipo, se asumieron riesgos y el equipo estuvo comprometido", dijo.
Competencia interna
Jorge Bava también destacó la competencia interna que se hay en Santa Fe, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tiene a disposición.
"Es un reto importante, me encanta que haya competencia interna eso mejora al equipo. De repente no todos estaban al mismo nivel, el objetivo del cuerpo técnico es tener a dos jugadores por puesto, que compitan y que me hagan difícil la decisión", dijo.
Fuente
Antena 2