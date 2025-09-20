Bava no se esconde con el objetivo de Santa Fe: "defender la liga y ganar la Copa"

Independiente Santa Fe rescató un empate 1-1 en condición de visita frente a Deportivo Pasto en partido de la fecha 12 que se disputó en el estadio La Libertad de la capital del departamento de Nariño.

El equipo 'cardenal' demostró gran capacidad para reponerse de un marcador adverso, ya que en el minuto 48 Deportivo Pasto sacó ventaja. Sin embargo, los bogotanos reaccionaron y en el 88' Christian Mafla puso cuentas finales

Al término del partido, Jorge Bava, entrenador de Santa Fe, dejó claro el objetivo que tiene para el segundo semestre.

"El objetivo nuestro es defender la liga y ganar la Copa BetPlay y para eso necesitamos de todos los jugadores", dijo.