Bava salvó a sus dirigidos tras histórica derrota: "Sirvió para sacar conclusiones"

Final de la fase regular de la Liga BetPlay 2025-I que dejó a América y a Millonarios en la parte alta de la clasificación ganando el punto invisible y asegurando también ser cabeza de grupos para los cuadrangulares semifinales.

Uno de los clasificados anticipadamente a la siguiente instancia fue Independiente Santa Fe, que, hace un año estaba por disputar una final en el primer semestre, infortunadamente perdida ante Atlético Bucaramanga para las aspiraciones del elenco cardenal.

Desde que Jorge Bava tomó las riendas, no se le ha visto un partido para nada cómodo a Santa Fe. La definición quedó en deuda, sobre todo ante el Deportivo Cali. El entrenador uruguayo tuvo que lidiar con un final de fase regular sorpresivo por la cantidad de bajas que hubo por las sanciones acumulativas con tarjetas amarillas y armó un equipo con muchas novedades.

Jorge Bava alineó a Jhoyler Andrades, Kevin Cuesta que estaba borrado por el charrúa desde que tomó las riendas, Leandro Angulo, Tomás Molina y Ángelo Rodríguez. Con una nómina que poco o nada se conocía, se vieron grandes errores que condujeron a un durísimo 6-1 en contra ante Alianza Valledupar. Una derrota histórica y que no recibía esa cantidad de goles desde hace 31 años cuando cayó ante Cali.

En la rueda de prensa, el timonel técnico charrúa habló sobre lo que lo dejó cómodo pese a la derrota para lo que viene en los cuadrangulares semifinales. Evidentemente, no hubo mucho por sacar positivamente.

“ROTAMOS MUCHO EN EL PARTIDO, PERO NO ES EXCUSA”, JORGE BAVA TRAS EL 6-1

La primera pregunta para el entrenador de Santa Fe buscaba aspectos positivos dentro del análisis para lo que se viene y para superar el durísimo resultado de 6-1 que complica justo antes de llegar a los cuadrangulares semifinales. Las rotaciones impactaron fuertemente y Bava sentenció que esto no fue excusa, pero que creyó que fue la mejor decisión.

“Es difícil sacar algo positivo después de un resultado de esta magnitud. El plan primario era tener rotación para tener oportunidades, tomar nota y sacar conclusiones para los cuadrangulares. Se rotó el 11, no es excusa porque todos están capacitados para enfrentar cualquier partido”, inició el entrenador.

Posteriormente, indicó que hubo un aspecto que le sirvió, pese a la derrota holgada, “a mí me sirvió, más allá del resultado para sacar conclusiones y ver jugadores que no estaban teniendo minutos, otros que hicieron su debut, otros que fueron sus primeros minutos en primera. Lo único positivo fue poder haber visto y sacar conclusiones”.

Si hubiese que darle una calificación al equipo tras esta parca presentación, Jorge Bava sentenció que, “está de más decir que hicimos un mal partido. Cometimos errores individuales y colectivos que son los que más me llaman la atención. Fue un mal partido de todos, me incluyo y espero que nos sirva de experiencia para algo tan importante como los cuadrangulares. No tengo nada más que decir”.

LA PERCEPCIÓN SOBRE ALIANZA

“Es un rival que no lo podemos dejar crecer, cada vez que se pone arriba en el marcador lo trabaja bien. Se cierra muy bien con la ventaja, tuvo la virtud de ser muy efectivo, jugamos incómodos siempre. No nos quedaba otra que tomar riesgos e intentar el gol para estar cerca de ellos”, afirmó Jorge Bava.

Santa Fe tuvo varias bajas por sanción, y una de las novedades fue la de Jhoyler Andrades que recibía su primera titularidad en la Liga BetPlay. Le dieron la confianza, pese a que Andrés Mosquera Marmolejo no estaba suspendido. Ante esto, afirmó que lo vio bien en la semana y que había que rotar para llegar de la mejor manera para los cuadrangulares.

Desde el principio, la rotación era algo que Jorge Bava iba a tener en cuenta, dado que ya estaba la tranquilidad de la clasificación asegurada y que este encuentro poco iba a definir, “la decisión fue porque es importante tomar nota, sacar conclusiones individuales y colectivas. Era el último partido, no asumíamos riesgo. Jhoyler ha tenido un buen semestre y creímos oportuno darle la oportunidad para evaluar de cara al futuro más cercano y un poco más lejano”.