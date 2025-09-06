Bava tomó decisión de última hora con Rodallega para enfrentar a Millonarios

Uno de los compromisos más esperados en la fecha 10 de la Liga BetPlay, la cual corresponde a los clásicos, es justamente el de Millonarios e Independiente Santa Fe, uno de los que más deja emociones y en donde hay varias cuentas pendientes por saldar.

En esta ocasión será Millonarios el equipo que auspicie como local en el Estadio El Campín, un importante reto al que se tendrá que enfrentar Hernán Torres después de varios años, pero en donde Jorge Bava ya tiene recorrido, por lo que decidió que Hugo Rodallega, capitán y goleador del cuadro 'cardenal', auspiciaría como titular.

Hugo Rodallega regresa a la titular de Santa Fe para el duelo ante Millonarios

En el choque ante Millonarios por la sexta fecha de cuadrangulares, Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular, lo que estimó recuperación de alrededor de cuatro semanas, pero está tardando más de lo esperado.

El goleador fue regresando a Santa Fe de manera parcial a los entrenamientos con sus demás compañeros y fue justo en el partido contra Once Caldas en El Campín, cuando volvió a jugar de manera oficial, sumando un par de minutos en donde portó la cinta de capitán y volvió a tomar confianza.