Bava tras pelea de Velásquez y Mosquera en Santa Fe: "Tomar decisiones"

Jorge Bava, sobre pelea de Harold Santiago Mosquera y Yilmar Velásquez

En rueda de prensa posterior al partido, Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, se refirió al incidente que protagonizaron Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera, quienes se enfrentaron en pleno partido hasta el punto de ser expulsados por parte del árbitro.

Velásquez y Mosquera se encararon e intercambiaron golpes en la celebración del segundo gol del conjunto 'cardenal', por lo que fueron expulsados.

Al ser consultado sobre la situación, Jorge Bava aseguró no percatarse del incidente, pero advirtió de ser necesario tomará decisiones.

"No tengo información, me sorprendí cuando en el festejo nos habíamos quedado con dos jugadores menos. No tengo nada de información. Me desayuné en el momento, si hay que hablar o tomar decisiones, se hará con cabeza fría", dio el entrenador.