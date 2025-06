Bava y Santa Fe apelan a la épica: "Vamos a pelear hasta lo último"

Independiente Santa Fe derrotó 1-0 a Once Caldas por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales y sigue en carrera por la clasificación a la final de Liga Betplay, pese a que el favoritismo no lo acompañe. El León llegó a nueve puntos y tendrá que derrotar a Millonarios en la última jornada para instalarse en la gran final.

Al término del partido, el entrenador Jorge Bava se refirió al juego y explicó cómo lo afrontó, teniendo en cuenta las características de un Once Caldas que en este grupo solo perdió ante Santa Fe (tanto en casa como fuera de ella).

Declaraciones de Jorge Bava, técnico de Santa Fe, tras la victoria 1-0 ante Once Caldas

"La idea era neutralizar al rival, cuya fortaleza estaba por las bandas, tratar de igualarlas y tener a (Omar Fernández) Frasica más suelto para conexión con los delanteros. Ellos tienen buenas bandas y buen juego aéreo, nos complicaron en otro ítems que fueron las contras, pero clausuramos sus bandas y evitamos varios centros", dijo inicialmente el técnico de Santa Fe.

Puede leer: Liga Betplay: Las cuentas de Santa Fe para llegar a la final

"Los partidos no son todos iguales y no podíamos desaprovechar un momento hermoso nuestro por el afán de enfriar", comentó Bava, quien consideró que Santa Fe tuvo buenos tramos y fue en procura de ampliar la ventaja, pese a que no lo consiguió.

Asimismo, el DT uruguayo comentó que "teníamos el nerviosismo en sí, pero era porque solo teníamos un gol (de ventaja)".

Bava continuó elogiando a sus dirigidos, y apuntó que "costó hacer cambios, el primer cambio (Víctor Moreno) vino por una lesión, el equipo estaba bien. En el juego estuvimos bien. Leímos bien el partido, no nos crearon situaciones, luego hubo cansancio y ahí optamos por ese cierre, pero en todo el segundo tiempo el equipo se encontró bien", puntualizó.