Beckham Castro prendió protesta de hinchas: airada celebración rompió todo

Poco a poco, Millonarios se está poniendo al día con los partidos aplazados que ha tenido a lo largo de este arranque liguero. Infortunadamente, el club bogotano no ha podido sumar una victoria en estas seis fechas que se han disputado. La crisis acabó con la gestión de David González que afirmó en rueda de prensa la decisión que tomaron con su futuro.

Sin David González, Millonarios espera resurgir en la Liga BetPlay con una fecha pendiente en Bogotá y con la posibilidad de clasificar, siempre y cuando sumen una gran cantidad de puntos para darle la vuelta a este delicado momento por el que están pasando.

Bajo este panorama, la afición de Millonarios respondió airadamente con una protesta tirando zapatos desde la localidad de Norte pidiéndole a los directivos que tengan un poco de empatía y que se paren en los zapatos de los hinchas que apoyan fecha tras fecha a la institución desde las tribunas.

Sin duda alguna, esta protesta se dio por el segundo gol de Unión Magdalena, pero los ánimos ya estaban calientes desde el primer minuto y cada vez fue creciendo más, especialmente por el gol de Beckham David Castro que no marcó calma, sino intranquilidad para los hinchas por un curioso motivo.

LA CELEBRACIÓN AIRADA DE BECKHAM DAVID CASTRO QUE ENCENDIÓ TODO

Hace unos días, salieron algunas versiones de que, jugadores de Millonarios cometieron actos de indisciplina. Se habló de una fiesta en medio de la crisis, y, presuntamente, Beckham David Castro estaba involucrado. Aunque no hay exactitud de los futbolistas que actuaron en ese inapropiado momento por la situación que vive el club, Castro fue señalado.

Pese a esto, fue titular ante Unión Magdalena, y sobre los siete minutos, el cartagenero abrió la cuenta después de un balón largo por parte de Jorge Arias. Beckham entró al área y sacó un remate cruzado para romper los ceros. Su celebración encendió a la hinchada.

Y es que, Beckham se dirigió a la tribuna Oriental y a Sur. Con golpes en el pecho y los puños hacia arriba como si fuera por él la victoria parcial de Millonarios, la hinchada no soportó esto, especialmente porque en el trámite del partido falló dos goles cantados que colmaron a los hinchas.

Además de los golpes en el pecho, se dirigió a los hinchas en las tribunas Oriental y Sur con un intento de callar bocas. Pese a que los aficionados respondieron con gritos de alegría por la anotación y victoria parcial, todo se vino abajo por un acto del oriundo de Cartagena que fue tildado de soberbio y de agrandado.

HINCHAS PIDEN LA SALIDA DE BECKHAM CASTRO

Después de la celebración, las redes sociales no dieron tregua. Pese a la anotación, todo se quedó con su acto soberbio y de agrandado. De hecho, la anotación de Beckham tampoco sirvió de a mucho por la remontada del Unión Magdalena con doblete de Jannenson Sarmiento.

El canterano de Millonarios tuvo otras opciones claras para anotar y encaminar la victoria, pero los fallos que ha tenido a lo largo de este semestre en las primeras fechas acabaron con la calma de los hinchas. En El Campín llovió todo tipo de cosas y hasta hubo hinchas que intentaron entrar al gramado buscando a varios jugadores albiazules.

Beckham Castro encendió la polémica en un momento inapropiado para ponerse el rótulo de salvador o líder. Su gol poco ayudó en conseguir la primera victoria, que, infortunadamente, todavía no le ha llegado a Millonarios.