Bodmer dio la cara y asumió su culpa tras la goleada de Nacional: "Mi trabajo es replantear"

Atlético Nacional sufrió una derrota impensada en el clásico ante Independiente Medellín al sufrir un doloroso 5-0 en contra que lo dejó fuera de la lucha por clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay.

En esta oportunidad, el técnico John Jairo Bodmer decidió apostar por un equipo compuesto principalmente por juveniles. Sin embargo, esta no funcionó ante la efectividad que mostró el 'Poderoso' por cuenta de jugadores como Brayan León Muñiz, Edwuin Cetré, Luciano Pons o Diego Moreno.

El entrenador verdolaga no ocultó su tristeza por la debacle de su equipo en la cancha del Polideportivo Sur de Envigado. Sin embargo, decidió asumir su responsabilidad por lo sucedido: "Le pido excusas a la hinchada por lo que sucedió, es mi responsabilidad y no la de los jugadores. Mi trabajo es replantear y cerrar dignamente para lo que viene el miércoles (ante Millonarios)", manifestó en rueda de prensa.

En sus declaraciones, Bodmer explicó las razones de su planteamiento inicial frente a Medellín. Sin embargo, las cosas no terminaron saliendo como esperaba: "Hablar uno por uno no es algo que me guste y no lo voy a señalar. Es un tema de equipo y no puedo decir que por uno u otro jugador ganamos o perdimos un partido", aclaró.

Pese a la goleada en contra, el técnico destacó las virtudes de Nacional en su enfrentamiento ante Medellín: "Los muchachos quisieron ir al frente con la responsabilidad ante la afición y también para pelear por el cupo a la final, pero la emotividad nos jugó en contra y debimos tener cabeza fría", precisó.

Nacional espera cerrar su participación en los cuadrangulares con un triunfo en su visita a Millonarios que lo lleve a soñar con la mínima posibilidad que tiene para clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores por la vía de la tabla de reclasificación.