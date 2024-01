Bodmer pasó la página de Faríñez: "hay dos arqueros internacionales que pueden llegar"

Atlético Nacional se sigue preparando para lo que será la Liga BetPlay 2024-I. El elenco antioqueño le dio el voto de confianza a Jhon Jairo Bodmer como el estratega para este nuevo año, después de los resultados que dejó en el segundo semestre del 2023. El miércoles 10 de enero, a solo diez días para iniciar el primer certamen, Bodmer estuvo presente en la rueda de prensa previa.

Tras la salida de Kevin Mier con destino a Cruz Azul de México, Nacional ha sondeado porteros para reemplazar a Mier. Harlen Castillo y Luis Marquínez saben que tendrán competencia. Wuilker Faríñez tenía todo listo para llegar al club, pero terminó siendo descartado por no estar en óptimas condiciones tras presentar exámenes médicos. A Jhon Jairo Bodmer le preguntaron sobre el tema y el próximo nuevo arquero.

“Desde el año pasado ya estábamos buscando la posición. Tenemos casi 20 porteros analizados desde las características que necesitamos. Pensamos en tres puntos importantes, vamos a hablar de Kevin Mier, pies, atajar y juego aéreo. Por supuesto pensando en la Copa Libertadores donde una vez ganado el último tercio de equipos uruguayos, paraguayos, argentinos y otros equipos, según sus entrenadores hacen uso del juego al área y necesitamos un portero que tenga esta capacidad”, inició el estratega.

Posteriormente, sentenció que sobre Wuilker Faríñez no había nada qué agregar y complementó, “no voy a dar nombres de qué arqueros estamos, o cuáles de esos 20 tenemos analizados porque no quiero generar expectativas, sino esperar el momento en el que las negociaciones se puedan aterrizar y ya el equipo dará los nombres que intentaremos profundizar, y ojalá sea lo más pronto”.

La necesidad es un arquero, y Jhon Jairo Bodmer afirmó, “hay 20 arqueros entre internacionales como nacionales. Hay un arquero en especial del torneo local que queremos desde diciembre y Nacional ha hecho el mayor esfuerzo en poder contratar. Esto merece un tema de negociación con ese equipo, las posibilidades económicas, la posibilidad de la permuta por algún jugador de Nacional y se sigue adelantando esto. Esperemos se pueda dar esto, sino, hay dos perfiles internacionales que están en el radar y esperemos que puedan llegar”.