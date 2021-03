'Bolillo' antes del clásico: elogios a Guimaraes y sus recuerdos en Nacional

A pocas horas de jugarse el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el profesor Hernán Darío Gómez sabe que será un partido apretado, porque reciben al líder de la Liga Betplay y además, porque es un partido que ninguno quiere perder.

“El clásico para mí es una fiesta de la ciudad, del departamento. Yo lo miro sin rabia, sin esa rivalidad que a veces mucha gente le quiere poner”, comentó ‘Bolillo’ en la rueda de prensa previa al encuentro, donde el ‘Poderoso’ llega en la quinta casilla con 24 unidades y cerca de clasificarse a la siguiente fase del campeonato local.

Le puede interesar: Jorge Luis Pinto explica por qué la Liga Betplay sí debe estar entre las 10 del mundo

Por otra parte, resaltó la labor que ha construido el costarricense, Alexandre Guimaraes en el elenco ‘verdolaga’, ya que hace unos meses la hinchada no creía en la dirección del estratega: “Del profe Guimaraes a parte de recuerdos tengo admiración, tengo un respeto por él, me tocó muchas veces estar pendiente de su carrera allá en Centroamérica. Es una persona humilde y espectacular”.

El estratega antioqueño reconoce que dentro de la cancha son rivales y por ende, sabe que hay que dejar el pasado y concentrarse en el presente, teniendo en cuenta que hace algunos años dirigió al verde: “Cuando yo dirigía a Nacional también me fue bien y ahora que dirijo a Medellín en los clásicos también me fue bien, esperando que este año me siga mejorando esa estadística".

Vea también: El futuro de Santos Borré no está claro: "Tiene que buscar lo que más le convenga"

Finalmente, en la rueda de prensa dio un abre bocas de cómo está preparando el compromiso que se disputará en el estadio Atanasio Girardot: “Yo lo que voy a trabajar en el equipo es seguir mejorando nuestro estilo, nuestra idea, nuestro orden, nuestro trabajo táctico y que las individualidades se sientan cómodas independiente de lo que tenga el rival".