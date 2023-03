Junior no pasa el mejor momento de su historia y en la noche de este jueves, sumó otra derrota en la Liga Betplay y en nombre del América de Cali, que logró ganarle en el Pascual Guerrero y terminó hundiéndolo en la tabla de posiciones.

Con un 2-0, el equipo del 'Bolillo' Gómez vive de frente una crisis de resultados que pensaron arreglar con la salida de Arturo Reyes, pero parece que no hay técnico que le dé vuelta al asunto.

Después de este partido disputado en Cali, el entrenador de los Tiburones salió en rueda de prensa a dar sus sensaciones y se dejó ver muy afectado por lo que estaba pasando con el equipo: "mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener los 90 minutos. No quiero recién llegado a ver cosas que he visto, tengo que ser prudente y respetuoso de lo que encuentro. Por eso les digo que hablo de América y a nosotros nos cuesta la preparación física".

"A veces quisiera hablar en esta rueda de prensa solo de América, y ustedes ya la cogen. Es un equipo con orden, dinámico, compite, recupera fácil y se mueve. Es normal el resultado de hoy, en estos momentos somos un equipo con dificultades, perdemos el orden y somos lentos, perdemos la fuerza y la condición física nos alcanza para 40 minutos", agregó el estratega.

Y después habló de la falta de goles: "lo que pasa es que el equipo no se le dificulte, está viviendo un momento difícil, en muchos aspectos, le cuestan muchas cosas. Junior trabaja un rato, luego tiene dificultades en todo el juego. En el primer tiempo empareja, luego se viene abajo".

Así las cosas, ahora solo queda esperar lo que pasará en el próximo compromiso, cuando Junior se mida con Unión Magdalena en condición de visitante el próximo domingo, 26 de marzo.