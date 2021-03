'Bolillo' develó las claves para vencer a América y ya piensa en Medellín vs Nacional

Independiente Medellín venció como visitante a América de Cali en la fecha 14 de la Liga Betplay y se afianzó en la tabla de posiciones pensando en la clasificación. Por su parte, América de Cali prende de nuevo sus alarmas por la mala renta matemática y lo que le resta en el certamen.

Tras finalizar el juego, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez habló del gran partido de su equipo donde se notó la mano de cada entrenador en el resultado que reflejó el tablero.

“Nosotros venimos con dificultades y hemos hecho un trabajo táctico importante. Casi todos los jugadores de talento los tengo conmigo… Es un grupo que no me chista, es un grupo que me respeta y hoy se nos dio”, señaló en primera medida el experimentado DT.

Ponderó a Reina, la gran figura del partido: “Javier es un jugador que cuando está en un terreno de juego se ve distinto a todos por su estilo”.

Luego habló del partido contra Nacional de la próxima fecha: “Esto es un equipo ya mayor. Antes de un buen técnico y una buena táctica es un buen ambiente. Viene un partido mucho más grande que es el clásico el sábado. Creo que estamos reflejando el buen ambiente y la familia que somos”.

“Hicimos un buen trabajo táctico, pero a veces sentía pena. Había que meterle el talento al equipo… Hicimos un buen primer tiempo con ordenamiento táctico pero sin sostener más de dos o tres pases entonces los cambios estaban claros porque había espacios", finalizó ‘Bolillo’ sobre su equipo.