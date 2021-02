'Bolillo' Gómez explicó la frase "qué paridera tan h..." y su impacto en el DIM

El regreso de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez al fútbol colombiano ha causado revuelo entre la prensa y los aficionados por lo que representa históricamente su figura como entrenador y sus numerosas polémicas. Ahora dirige a Independiente Medellín y ya ganó un título de Copa Betplay mientras se acerca a la clasificación en la Liga Betplay.

Fiel a su estilo, ‘Bolillo’ Gómez se hizo famoso en las últimas semanas por la frase “qué paridera tan hp…” en una rueda de prensa tras el triunfo de Medellín frente a Deportes Quindío que le permitió a avanzar a la final de la Copa Betplay. A partir de ahí esa frase se institucionalizó en el plantel del DIM y el estratega la explica de forma jocosa.

“Son momentos de la vida y en la calle se habla mucho de esa frase y la gente me dice 'profe, qué paridera' cuando me ven en la calle”, contó ‘Bolillo’ en una rueda de prensa este miércoles previo al duelo contra Deportivo Cali.

“Los jugadores también en los entrenamientos me dicen 'profe, qué paridera tan hp' y es una frase que ya quedó ahí marcada también cuando ganamos”, subrayó entre risas el experimentado DT.

Y le preguntaron por unos productos que hay a la venta en el mercado popular con su célebre frase: “Entonces se ha hecho una frase famosa... las camisetas están bonitas, no sé si las saca el Medellín, pero yo no me meto en nada de eso”, cerró de manera jocosa.