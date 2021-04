Bolillo Gómez explotó por críticas al Medellín: "No es falta de hue... nos enfermamos"

A pesar de no ganar hace cuatro fechas, Deportivo Independiente Medellín tiene una última oportunidad para meterse al grupo de los ocho, pero para lograrlo deberá golear en condición de visita a Once Caldas este domingo en el estadio Palogrande y esperar una derrota o un empate de América de Cali, que recibe a Deportes Tolima en el Pascual Guerrero.

Previo al compromiso de la fecha 19, Hernán Darío 'bolillo' Gómez, director técnico del conjunto 'poderoso' mostró, en rueda de prensa, su inconformiso ante las críticas que señalan el bajo nivel de sus dirigidos y los malos resultados obtenidos.

"No es falta de huevas, no es falta de ganas, no es falta de trabajo. Se enfermaron, y que pena decirlo, hay otros equipos que se enfermaron y se han ido para abajo. Nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos, y todos saben que fue por una rumba de estos 'huevoncitos' que hicieron por allá y nos cogió y nos enfermó, casi nos mata a todos. Yo todavía estoy convaleciente", afirmó Gómez.

Seguidamente, el entrenador aclaró que a pesar de la condición médica, valoró que él plantel de Medellín continuó trabajando y preparándose para los compromisos.

"Estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, por profesionales. Decir que hay que poner huevas... sí, pónganlas, sufra esa enfermedad, esté los 10 días enfermo, venga entrene y juegue. No voy a dejar señalar ni de directivos ni de nadie. Este equipo se fue así porque se enfermó duro", dijo.

Por otro lado, 'bolillo' fue contundente en reiterar que su proyecto deportivo espera ver los resultados en cuatro años, y a pesar de eso ya ha conseguido un título y está peleando la clasificación a los ocho.

"Esto no es tan fácil, esto es para cuatro años. Sin embargo, ya tenemos un título y estamos buscando los 29 puntos para clasificar. ¿Qué pensábamos? ¿Íbamos a quedar campeones ahora y enfermos? Hay jugadores que todavía les cuesta estar en Medellín, no es fácil venir a Medellín. Hay jugadores que no han dado lo que tiene que dar", indicó.

Finalmente, el entrenador lamentó la lesión que sufrió el delantero Agustín Vuletich, ya que no ha podido encontrar el reemplazo indicado en el frente de ataque.