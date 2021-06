'Bolillo' Gómez le dio la cara a la hinchada del Medellín con pintoresco discurso

A pesar de que ya pasó más de un mes, varios hinchas del Independiente Medellín fueron a protestar a las puertas de la sede del club por la eliminación tempranera del equipo. El técnico Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez dio la cara con un emotivo discurso.

El entrenador sacó sus dotes de orador y líder para explicarle a los fanáticos que el DIM trabaja fuerte para superar el mal momento deportivo y pelear por la clasificación en el segundo semestre del año.

“Acá estamos haciendo un esfuerzo, ha sido difícil, pero vamos a hacer un análisis de estos tres meses para que no hablemos pendejadas. Esos meses el equipo entró a competir por un torneo sin poder trabajar, y sin pretemporada, por pandemia, y es el único campeón del torneo, no es el hijue (...) de Nacional, no es ningún otro equipo, es el Medellín", aseguró el 'Bolillo' al referirse en la Copa Betplay.