'Bolillo' Gómez: "Medellín no tiene el fútbol que presentó en los primeros partidos"

En el compromiso de la jornada ocho de la Liga Betplay donde Independiente Medellín visitaba a Independiente Santa Fe con la ilusión de quedarse con los tres puntos que le permitieran seguir escalando en la tabla de clasificaciones. El compromiso quedó en igualdad de condiciones (0-0), por lo que el estratega del ‘Poderoso’, Hernán Darío Gómez se mostró molesto por lo realizado dentro del terreno de juego.

“Es bien importante las sensaciones del empate por lo que teníamos al frente, por el rival, con mucho trabajo y gran técnico. Fui haciendo cambios tratando de equilibrar los espacios. Al final estuvimos 10 y 15 metros más lejos de nuestro arco para recuperar un poco más arriba, pero todavía no tiene fútbol, un fútbol que presentó los primeros partidos no lo he vuelto a encontrar”, fueron las primeras palabras del ‘Bolillo’ en la rueda de prensa.

Asimismo, el entrenador antioqueño resaltó que “el primer equipo es de más elaboración, de más juego, entonces optamos por conservar líneas y presionar más arriba. Todavía no tenemos ese volumen que encontramos en un principio en el campeonato”.

Por otra parte, manifestó que trabajarán para que sus jugadores elaboren “pequeñas sociedades, pero en el fútbol colombiano está duro, es muy luchado todo, cerrado, las sociedades no aparecen en casi ningún equipo, sí mucho orden táctico y mucho luchar y correr".

No obstante, les manifestó a los medios en la rueda de prensa el por qué decidió retirar al mediocampista Robert Harrys: “lleva el peso de todo el torneo en el que ganamos el titulo; es el jugador nuestro que más hemos exigido. Fue para descansar un poquito y quitarle la responsabilidad un poco más”.

Hay que recordar que con este empate, el ‘DIM’ queda en la quinta casilla con 14 unidades. En la próxima fecha se cruzará ante el líder, Deportivo Cali, donde esperan quitarle el invicto y acortar la distancia en puntos.