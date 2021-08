'Bolillo' Gómez y su posible salida del Medellín: señala desgaste

Independiente Medellín perdió 3-1 ante el Atlético Huila por la Liga Betplay. El equipo antioqueño vive una gran crisis deportiva donde no ha logrado salir de los últimos lugares de la tabla, esto se une a la irregularidad deportiva.

Por esta razón, el futuro del 'Bolillo' Gómez no está claro, incluso se habla de que esta semana sería determinante para que el entrenador continúe o no en el 'Poderoso'. Su próximo duelo es ante el Deportivo Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, si no logra un paso a la siguiente fase, su proyecto podría terminar.

Por otro lado, el entrenador habló tras el encuentro contra Huila y confesó que hay un claro desgaste por cómo se han dado los resultados.

"Hay cosas que nos van desgastando como el gol del empate en Cali en fuera de lugar, el penalti del Huila que no era para pitarlo, sin objetar al Huila que jugó bien. Mejoramos ofensivamente, pero desmejora ofensivamente, es buscando el equilibrio y no lo hemos podido encontrar. Son varios partidos y apenas se pudo ganar uno, es un muy mal balance", aseguró el timonel.

Para el estratega, los malos resultados a veces no se pueden analizar de la mejor manera porque se plantean bien los partidos, pero por errores puntuales o un mal arbitraje, todo se define.

"No sé cómo explicar, hay muchos factores que influyen. Nos volvemos más ofensivos, pero nos descuidamos en defensa. No tuvimos un equilibrio en este partido, no nos salió", remarcó.

Medellín está en la casilla 14 de la tabla de posiciones con 7 puntos y una diferencia de gol de -2 tantos. Cada jornada que trascurre más los complica en la reclasificación, pensando en pelear por el título de liga.