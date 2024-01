Bolillo le ganó a Nacional y llevará un refuerzo de lujo a Águilas: firmó hasta 2026

Águilas Doradas pasó la página luego de la salida de César Farías, quien presentó su renuncia ante su fallido pase para ser nuevo técnico de Universitario de Perú. En su lugar, estará Hernán Darío Gómez para encarar tanto la Liga Betplay como la Copa Libertadores en 2024.

Aunque no ha sido confirmado de forma oficial, el 'Bolillo' ya se encuentra dirigiendo las prácticas del equipo dorado durante la pretemporada. Asimismo, viene gestionando la llegada de nuevos jugadores ante los desafíos que se vienen encima.

Uno de ellos, es Joaquín Varela, quien no pudo continuar en Independiente Medellín pese a que fue una de las figuras en el camino a la final del segundo semestre de 2023. En este caso, el 'Poderoso' no tenía la manera de comprar su pase teniendo en cuenta que Instituto de Córdoba no iba a aceptar otro préstamo para dejarlo ir.

Águilas sacó provecho de esta situación y el 'Bolillo' fue clave para que finalmente se pudiera entrar a negociar su traspaso con el equipo argentino. Según cuenta el periodista César Luis Merlo, el defensor uruguayo firmará hasta diciembre de 2026 para ser nuevo jugador del cuadro antioqueño.

Este tuvo que realizar el pago de un resarcimiento para facilitar la llegada de Varela, quien continuará en Colombia tras los seis meses que estuvo cedido en el Medellín.