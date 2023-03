Bolillo reaccionó ‘mal’ por incómodo debut en el Junior: “nos van a coger odio”

El Junior de Hernán Darío Gómez no pudo pasar del empate contra un Independiente Santa Fe que no sufrió el partido, pues el 1-1 le resultó cómodo a los Cardenales, que incluso jugaron mejor en la mayor parte de los 90 minutos.

Y pese a que fue el primer partido de 'Bolillo' al frente del equipo, la hinchada esperaba más; no solo por la experiencia del entrenador sino por los buenos jugadores que tiene a su disposición, teniendo en cuenta que es una de las nóminas más caras del país.

"Yo quería ganar hoy. Un equipo de último y que venga el estadio como vino, es increíble, una hinchada espectacular", rescató Hernán Darío Gómez, teniendo en cuenta que al Metropolitano acudieron cerca de 25 mil personas.

No obstante, 'Bolillo' se mostró temerosos, en caso de que los resultados no se le empiecen a dar pronto, pues "el fútbol es de amores y odios, y si seguimos así nos van a coger odio, pero estoy es pensando cómo salir y por dónde coger".

Y es que Gómez consideró que el duelo ante Santa Fe no sería tan complicado como lo fue, lo cual lo deja "muy berraco", apuntando además que "llevo tres entrenamientos y estoy buscando, encontrando y haciendo un análisis del equipo, pero sí me deja muy berraco no ganar este partido con esta hinchada, muy aburrido".

Por último, el tres veces mundialista le dio parte de tranquilidad a sus jugadores y de paso a la hinchada, teniendo en cuenta que "hay que buscarle la comba", con base en el trabajo mental y la fortaleza que espera imponer en el plantel.

Así las cosas, ahora Junior es decimoctavo de la Liga Betplay con ocho puntos, y se alista para visitar el próximo jueves 23 de marzo al América en el Pascual Guerrero, en juego pendiente por la séptima fecha.