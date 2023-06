Bolillo se cansó de los chismes y sentenció a Bacca en el Junior: “son ciclos cumplidos”

Junior de Barranquilla vive uno de sus momentos más nostálgicos en los últimos años. El anuncio de la salida de Sebastián Viera ha despertado todo tipo de comentarios en el entorno del elenco tiburón. Varios de los cuestionamientos han ido contra la figura de 'Bolillo' Gómez y su forma de tratar a los ídolos del club.

Desde suelo caribeño, la polémica se ha avivado en torno a Carlos Bacca. Para muchos aficionados y sectores de la prensa cercanos al cuadro rojiblanco, el delantero es otro de los ejemplos de que el entrenador antioqueño busca una renovación en el equipo, aunque esto signifiqué la salida de varios ídolos.

Tras las informaciones sobre este tema, el técnico convocó una rueda de prensa para hacer claridad al respecto. De manera muy estricta, Hernán Darío hizo claridad sobre todos los rumores respecto a su forma de manejar la plantilla y puntualizó el tema de los ídolos.

“Lo de Bacca no es claro, porque se habla de un tema de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño especial por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, dijo inicialmente‘Bolillo’ Gómez.

El entrenador apuntó que la situación se debe a problemas deportivos y que todo se debe a cuestiones de mérito:“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas. Es un ídolo, un referente. Yo no se la montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos”

Por último, tras hablar sobre la marcha de Viera, el DT señaló que los ídolos en algún momento deben irse: “Si yo pensara en los ídolos, yo quisiera tener al ‘Pibe’ y Pacheco, pero también se fueron. La gente habla mal de mi porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero que querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí”:

Por ahora, se espera que en las próximas horas hay más novedades en el futuro del Junior. Otras salidas podrían hacerse oficiales de cara al inicio de la siguiente temporada.