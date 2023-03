'Bolillo' se ilusiona: crisis de Junior, dirigir a 'Juanfer' e inversión de los Char

Hernán Darío Gómez viajó a Barranquilla para ser presentado como nuevo técnico de Junior. El conjunto rojiblanco se decidió por el entrenador antioqueño, en otras cosas, por el salario que negoció, viendo las cifras que se manejaban con otros entrenadores como Reinaldo Rueda, de acuerdo a lo que reconoció el propio accionista Fuad Char.

Así las cosas, ‘Bolillo’ llega al conjunto rojiblanco después de haber tenido una experiencia fugaz en Bucaramanga, equipo que lo presentó a comienzos de enero, pero del cual se fue por desacuerdos con la directiva en el tema de los jugadores fichados.

Vea también: Bolillo no tendrá chequera abierta en Junior; primera condición antes de firmar

Previo al viaje a Barranquilla, Gómez habló con Win Sports y tocó varios temas. Dirigir a Juan Fernando Quintero, sacar al Junior del último lugar de la tabla de posiciones y la inversión hecha por la familia Char, fueron algunas de las respuestas que dio el estratega.

La presencia de Juan Fernando Quintero: “Es cariño de hijo, porque estuvo con mi hijo en Envigado y lo vi jugar en una selección juvenil. Es un cariño de mucho tiempo y es uno de los símbolos del fútbol colombiano y me alegra, porque sí lo siento de mi familia”.

Le puede interesar: Junior lo intentó, pero no pudo fichar a Reinaldo Rueda; se conoció la razón

Nómina e inversión de los Char: “La junta directiva de Junior ha hecho una muy buena inversión. No es un equipo para estar en posición y no estoy inventando nada. No veo la hora de llegar y ver la cara de los muchachos y saber qué está pasando”.

Principales objetivos en Junior: “Aquí en Colombia me ha tocado eso, llegar aparte donde hay problemas. Ahora, este equipo es muy raro que esté en esa posición, pero voy contento y hay muy buenos jugadores y es un equipo muy querido. Lo primero que uno siente es un gran compromiso, pero yo no le tengo temores”.