'Bolillo' se le mediría al reto del Junior: Su condición esencial que involucra a Arturo Reyes

Junior de Barranquilla vive un momento complicado en la Liga Betplay. El conjunto rojiblanco no ha logrado ganar en lo que va del torneo y el panorama no pinta mejor a futuro. El cuadro dirigido por Arturo Reyes no ha logrado convencer en el torneo colombiano.

Durante las últimas semanas se ha hablado bastante de la posibilidad de que haya un nuevo DT en el equipo rojiblanco. Las alarmas están encendidas sobre el futuro de Reyes en el cuadro barranquillero, sus días podrían estar contados como jefe del onceno de la 'arenosa'.

Una de las opciones para sustituir a Reyes habla de la posibilidad de llevar a un entrenador de peso. Varios nombres han sonado para llegar a Barranquilla, Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro fueron algunas de las opciones mencionadas.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue entrevistado por el espacio 'La 10'. Allí, el reconocido técnico manifestó su pensamiento a cerca de la posibilidad de dirigir a un equipo grande como el conjunto tiburón. El ex técnico de Colombia apuntó su condición para arribar al Metropolitano.

“La verdad es que tengo un respeto grande por Arturo Reyes. Junior tiene entrenador, pero no dudo en decirte que cualquier técnico del fútbol colombiano estaría interesado en dirigir equipos como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, entre otros”, manifestó Gómez.

Finalmente, el entrenador apuntó que por respeto a Reyes prefiere no hablar del tema, mientras el equipo atlanticense tenga DT: “Lo que tengo que decir es que no quiero faltarle el respeto a mi colega”,

Por ahora, no se sabe a donde apuntará el rumbo del equipo juniorista. El conjunto barranquillero necesita ganar para enderezar el rumbo en el torneo colombiano.