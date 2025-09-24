Actualizado:
Bombazo en el FPC; Manchester United tiene acuerdo para fichar jugador de Liga BetPlay
El equipo de los 'Red Devils' se ha fijado en un talento colombiano.
Uno de los grandes equipos del Viejo Continente es sin duda el Manchester United, conjunto inglés que tiene en sus vitrinas 3 títulos de UEFA Champions League, 20 trofeos de Premier League, entre otras más conquistas.
Un equipo histórico con gran renombre que se ha fijado en un talento cafetero para reforzar su plantilla, una apuesta por un joven futbolista que milita actualmente en la Liga BetPlay y que cuenta con proceso en las categorías inferiores de la Selección Colombia.
De Fortaleza al Manchester United
Se trata del mediocampista Cristian Orozco, jugador de apenas 17 años que de momento actúan en el equipo bogotano de Fortaleza, conjunto que de momento viene desempeñando una buena campaña en la presente Liga BetPlay, ubicándose en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos, a solo 3 unidades del líder Atlético Bucaramanga.
El jugador ya tendía principio de acuerdo con el mismísimo Manchester United para ser fichado en 2026 (una vez cumpla los 18 años), así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, quien mencionó que el vínculo se ha logrado cerrar en coordinación con el equipo Rojo F.C., club donde se formó como profesional.
🚨 Exclusiva: Principio de acuerdo para que Cristian Orozco (17) sea nuevo jugador del #ManUtd. El pivote de #FortalezaCEIF y capitán de Colombia Sub-17 viajará el otro año cuando cumpla la mayoría de edad 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 24, 2025
👀 El vínculo lo cerraron junto al club Rojo F.C. @StakeColombia pic.twitter.com/PlSn7PpjMy
Cristian Orozco, talento colombiano con potencial para jugar en un grande de Europa
El futbolista nacido en Valledupar que también se desempeña como pivote (ubicado delante de la línea defensiva y atrás del mediocampo) ha logrado cautivar al Manchester United, jugador que recordemos es el actual capitán de la Selección Colombia de la categoría Sub-17, caracterizado por su personalidad aguerrida dentro del campo de juego.
Orozco fue fichado por Fortaleza en julio pasado y está probando este semestre su primera experiencia en el fútbol de Primera División en Colombia, sin embargo, sus actuaciones en la Selección Colombia Sub-17 le han valido para estar muy cerca de emigrar al balompié del Viejo Continente.
