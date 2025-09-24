Bombazo en el FPC; Manchester United tiene acuerdo para fichar jugador de Liga BetPlay

Uno de los grandes equipos del Viejo Continente es sin duda el Manchester United, conjunto inglés que tiene en sus vitrinas 3 títulos de UEFA Champions League, 20 trofeos de Premier League, entre otras más conquistas.

Un equipo histórico con gran renombre que se ha fijado en un talento cafetero para reforzar su plantilla, una apuesta por un joven futbolista que milita actualmente en la Liga BetPlay y que cuenta con proceso en las categorías inferiores de la Selección Colombia.

Lea también: Jesurún no se guardó nada sobre la continuidad Lorenzo en Colombia