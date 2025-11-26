Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 15:08
Bombazo; referente de la Selección Venezuela ficharía por un grande del FPC
El futbolista ha iniciado diálogos con el equipo colombiano.
El 2025 va llegando a su final y el mercado de fichajes, por el contrario, va dando inicio para todos los equipos del fútbol mundial, donde clubes de la Liga BetPlay se van moviendo y adelantan conversaciones con sus posibles incorporaciones.
Los equipos grandes del fútbol colombiano como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali e Independiente Santa Fe (por nombrar algunos), saben que es importante moverse rápido en el mercado para encontrar jugadores buenos, que puedan ser asequibles y que además aporten un incremento al rendimiento de la plantilla.
Lea también: América ficharía dos jugadores TOP de la Liga BetPlay
En otras noticias: nueva polémica con Harold Santiago Mosquera
América de Cali inició diálogos con un referente de la Selección de Venezuela
Aunque el conjunto escarlata está disputando actualmente los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, las directivas y el cuerpo técnico no descuidan lo que será la conformación de la nómina para la siguiente temporada, por eso, se han fijado en un hombre extranjero que venían siguiendo desde hace un año.
Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que se trata del delantero venezolano Darwin Machís, jugador de 32 años reconocido por su paso en la selección ‘vinotinto’, donde supo hacer parte de tres procesos mundialistas y dos Copas América, atacante que termina este diciembre su contrato con el equipo de la Universidad Central de Venezuela.
🚨 Exclusiva: #América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano 🔴 pic.twitter.com/cwe0PfnNo9— Pipe Sierra (@PSierraR) November 26, 2025
Los ‘Diablos Rojos’ quiere fichar un delantero altamente reconocido
La fuente indica que el América de Cali lanzará una oferta formal por el experimentado delantero, recordando que el equipo dirigido por el técnico David González sufrió este segundo semestre del año la baja de Rodrigo Holgado, además, causa incertidumbre la continuidad de Dylan Borrero y del peruano Luis Ramos en la zona de ataque.
Machís, un referente de la Selección de Venezuela, también cuenta con experiencia en el fútbol del Viejo Continente, vistiendo la camiseta de clubes como Granada, Huesca, Leganés, Udinese, Cádiz, Valladolid y Juárez de México.
Fuente
Antena 2