Bonilla y la verdadera razón por la cual se fue de Millonarios

El portero titular de La Equidad, Cristian Bonilla, es uno de los referentes del cuadro ‘Asegurador’ que hoy en día pelea las semifinales de la Liga Betplay, aunque aguarda por su rival que saldrá entre el Deportes Tolima o Deportivo Cali. Además del campeonato local, también está disputando la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el elenco bogotano se encuentra en la tercera casilla con tres unidades de nueve posibles.

En la temporada pasada de la liga local, el guardameta manizaleño tuvo un fugaz paso por Millonarios, donde no hubo una buena relación entre la parcial ‘embajadora’, por lo que tomó la decisión de dar un paso al costado argumentando sus razones.

La primera de ellas fue la relación de amistad que tiene con Christian Vargas, actual arquero de Millonarios: “La gente cree que cuando renuncio a Millonarios fue porque me quebranté. No fue así. Yo me fui sin ningún rencor porque tengo una linda amistad con Christian y él fue la primera persona que supo que iba a renunciar. Yo le dije que ahí no nos podíamos quedar los dos. Juntos hablamos y le comenté que daba un paso al costado para que él triunfara”, recordó en una entrevista concedida a Deportes RCN.

Por otra parte, indicó que desde que se anunció su llegada a Millonarios, “los hinchas fueron muy suspicaces por mi pasado en Nacional y obviamente algunas cosas hizo que el entorno no fuera fácil. Esas experiencias nos marcaron tanto a Christian Vargas como a mí. Pero afortunadamente hoy ambos somos titulares y yo aspiro a encontrarme en la final con él”.

Finalmente, Bonilla dejó claro que en La Equidad “soy importante y siempre me he sentido parte de esta familia. He tenido continuidad, que es lo que buscaba; y encontré confianza en uno de los grandes de Colombia”.