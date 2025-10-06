Boyacá Chicó explotó por penal de Nacional: “a nivel internacional no se pita"

La jornada dominical de la fecha 14 de la Liga BetPlay se cerró con el partido entre Boyacá Chicó vs Atlético Nacional. Un juego que tuvo un final polémico por una pena máxima que, evidentemente, cambió drásticamente el marcador final con la igualdad del cuadro antioqueño.

Y es que, sobre los primeros 36 minutos de juego, Boyacá Chicó abrió el marcador con un tiro libre de Johan Bocanegra. Un cobro excepcional que fue imposible para David Ospina y que significó el primero del partido. Los ‘Ajedrezados’ tenían control de la situación del encuentro hasta que llegó una situación extraña que acabó con la señalización de pena máxima para Atlético Nacional.

Cuando el cronómetro marcaba los 90 minutos y Jairo Mayorga añadía seis minutos se presentó una acción que cambió todo. Arlen Banguero sujetó a Alfredo Morelos que entró al área y el VAR, encargado por Nicolás Gallo llamó al central del partido para que viera la jugada en el monitor.

No lo quería soltar, pero la duda está en si ese agarrón fue determinante para la caída o no de Alfredo Morelos. El goleador cordobés convirtió desde el manchón penal para igualar un partido sumamente difícil. En rueda de prensa, como en la última acción, Boyacá Chicó reaccionó de manera airada por la decisión de Jairo Mayorga.

“NACIONAL NO NECESITA QUE LE REGALEN NADA”; PEDRO ALZATE

Durante los 90 minutos, Flabio Torres se fue expulsado y quedó encargado Pedro Álzate como el técnico. En la conferencia después del partido, Álzate indicó que se les fue el partido en una acción concreta que, de ser un Mundial o un torneo internacional seguramente no se hubiese señalado como pena máxima.

Pedro Álzate inició, “sí, queda uno con impotencia, porque esa falta en Copa Libertadores, en un torneo Mundial, no se pita, yo creería que no se pita, porque es una jugada de forcejeo normal del partido”. El asistente técnico admitió que sí hubo un agarrón a Alfredo Morelos, pero que no es determinante para decretar la falta en el área.

“Está bien que se sujete un poco el jugador, pero yo creo que es una acción de juego y bueno, son seres humanos y de pronto por no competir, porque yo digo que los árbitros a veces no han jugado fútbol y no saben cuándo es una jugada temeraria”.

Por último, dejó claro que por la grandeza de Nacional no es necesario que se señale una jugada penal de esa forma, “Nacional no necesita que le regalen nada, o sea, con la calidad, con la cantidad de jugadores que tiene, son jugadores complejos, un equipo complejo, y nosotros con nuestras herramientas somos un equipo humilde, sencillo, trabajador, luchador y eso nos desmotiva”.

ALFREDO MORELOS AFIRMÓ QUE SE TIRÓ CUANDO SINTIÓ EL CONTACTO

Después del partido, Alfredo Morelos dialogó con Win Sports y señaló que, “ya tenía la posición ganada. El defensor sabe porque yo hablo con él y le dio: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”. De cierta forma, aceptó que se cae al suelo, pero, tal vez porque se adelantó de su marca mientras lo tenían agarrado fue la clave para que Jairo Mayorga pitara penal.

Además, afirmó que es especialista en este tipo de vivezas que se terminaron señalando como penal, pues, no es la primera vez que esto sucede con el delantero cordobés, “yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”.