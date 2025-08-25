Boyacá Chicó vs Cali EN VIVO, 25 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

Se vive la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II que avanza a gran velocidad. El cierre de la jornada será entre Boyacá Chicó recibe la visita del Deportivo Cali que viene de menos a más para intentar sellar la clasificación tras algunos semestres ausentes en las fases finales.

Parece que, con la llegada de Alberto Gamero, Deportivo Cali resurge con la necesidad de volver a una instancia semifinal de nuevo. El descenso ya se aleja cada vez más, pero necesitan sí o sí sumar lo que más puedan en lo que resta de la Liga BetPlay para no volver a estar cerca de la zona roja.

Por su parte, Boyacá Chicó no pasa por un buen momento en el campeonato después de la derrota contra Águilas Doradas en condición de visitante. Los boyacenses tienen seis puntos en la casilla 16, pero con opciones todavía latentes de sellar la clasificación en próximas jornadas.

Deportivo Cali celebra la noticia de los nuevos inversores y del cambio a sociedad anónima y buscan hacerlo con una nueva victoria tras superar a Unión Magdalena. Un triunfo en Tunja podría dejar a los dirigidos por Alberto Gamero adentro de los ocho si es por una buena diferencia o a un paso de estar en el selecto grupo de clasificados.

BOYACÁ CHICÓ VS DEPORTIVO CALI POR LA LIGA BETPLAY 2025-II: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO DE LA OCTAVA FECHA ESTE LUNES 25 DE AGOSTO

El encuentro entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali se jugará en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja este lunes 25 de agosto. La pelota rodará a partir de las 6 de la tarde y se podrá ver en Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.