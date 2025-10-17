Actualizado:
Boyacá Chicó vs Santa Fe EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
Boyacá Chicó recibe a Santa Fe por la fecha 16 de la liga Betplay.
En tunja jugarán Boyacá Chicó frente a Independiente Santa Fe por la fecha 16 de la liga Betplay, en un partido que será clave para las aspiraciones cardenales con vistas a los cuadrangulares semifinales que se aproximan.
Boyacá Chicó llega con urgencia de puntos. Está en una posición baja en la tabla, con rendimiento por debajo de lo esperado, especialmente fuera de casa donde ha tenido dificultades para ganar. Su defensa ha concedido bastante y su ofensiva no termina de encontrar fluidez ni contundencia. El equipo debe mejorar la creatividad en ataque y ser más sólido atrás si quiere evitar complicaciones en esta fecha.
Independiente Santa Fe, en cambio, llega con una mezcla de expectación y presión. Ha tenido partidos irregulares, donde ha dominado la posesión, pero le cuesta concretar jugadas de ataque. Su localía siempre se espera que le dé ventaja, y la afición exigirá verun juego más claro y resultados palpables. Enfrenta a Chicó buscando reafirmarse entre los primeros puestos, pero sabe que si no es preciso, podría dejar escapar puntos importantes.
Hora y canal para ver el partido
Santa Fe y Boyacá Chicó se medirán hoy 17 de octubre a partir de las 8:30p.m. y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de Win Sports.
