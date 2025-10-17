Boyacá Chicó vs Santa Fe EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

Boyacá Chicó llega con urgencia de puntos. Está en una posición baja en la tabla, con rendimiento por debajo de lo esperado, especialmente fuera de casa donde ha tenido dificultades para ganar. Su defensa ha concedido bastante y su ofensiva no termina de encontrar fluidez ni contundencia. El equipo debe mejorar la creatividad en ataque y ser más sólido atrás si quiere evitar complicaciones en esta fecha.

Independiente Santa Fe, en cambio, llega con una mezcla de expectación y presión. Ha tenido partidos irregulares, donde ha dominado la posesión, pero le cuesta concretar jugadas de ataque. Su localía siempre se espera que le dé ventaja, y la afición exigirá verun juego más claro y resultados palpables. Enfrenta a Chicó buscando reafirmarse entre los primeros puestos, pero sabe que si no es preciso, podría dejar escapar puntos importantes.