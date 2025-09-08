Bucaramanga armaría revolcón en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga podría armar un revolcón en la Liga BetPlay - 2 de 2025 en los próximos días, cuando se ponga al día en el calendario, ya que registra dos partidos pendientes.

El equipo 'leopardo' ha ido de menos a más en el certamen, ya que actualmente registra 17 unidades con cinco victorias, un empate y dos derrotas.

Los dirigidos por Rafael Dudamel pasan por un buen momento al contabilizar cinco jornadas con triunfos, al haber superado a Alianza Fc en dos ocasiones, a Santa Fe, Águilas Doradas y Deportivo Pereira.