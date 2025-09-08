Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 18:59
Bucaramanga armaría revolcón en la Liga BetPlay
Atlético Bucaramanga pasa por un buen momento en la Liga BetPlay.
Atlético Bucaramanga podría armar un revolcón en la Liga BetPlay - 2 de 2025 en los próximos días, cuando se ponga al día en el calendario, ya que registra dos partidos pendientes.
El equipo 'leopardo' ha ido de menos a más en el certamen, ya que actualmente registra 17 unidades con cinco victorias, un empate y dos derrotas.
Los dirigidos por Rafael Dudamel pasan por un buen momento al contabilizar cinco jornadas con triunfos, al haber superado a Alianza Fc en dos ocasiones, a Santa Fe, Águilas Doradas y Deportivo Pereira.
Bucaramanga podría ser líder de la Liga BetPlay
Actualmente, Bucaramanga se ubica en la séptima posición, pero podría aspirar al liderado, ya que tiene dos compromisos pendientes, que corresponden a las echas 2 y 3.
El cuadro santandereano comenzará a ponerse al día este martes 9 de septiembre cuando reciba a Once Caldas desde las 8:30 de la noche.
Posteriormente, el martes 16 de septiembre, Atlético Bucaramanga se pondrá al día visitando a América de Cali.
En caso de ganar los dos duelos aplazados, los dirigidos por Rafael Dudamel podrían asumir el liderato del campeonato, en caso de mantener el buen camino en la Liga BetPlay.
Partidos pendientes de Bucaramanga
Martes 9 de septiembre
fecha 3
Bucaramanga Vs Once Caldas
Hora: 8:30
Martes 16 de septiembre
Fecha 2
América Vs Bucaramanga
Hora: 6:00
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Junior - 20 puntos
2. Medellín - 20 puntos
3. Fortaleza - 18 puntos
4. Atlético Nacional - 17 puntos
5. Tolima - 17 puntos
6. Llaneros - 17 puntos
7. Bucaramanga - 16 puntos (dos partidos menos)
8. Santa Fe - 13 puntos
9. Deportivo Pereira - 12 puntos
10. Alianza Fc - 12 puntos
11. Envigado - 11 puntos
12. Deportivo Cali - 11 puntos
13. Unión Magdalena - 11 puntos
14. Boyacá Chicó - 10 puntos
15. La Equidad - 10 puntos
16. Pasto - 9 puntos
17. Once Caldas - 9 puntos
18. Millonarios - 8 puntos
19. Águilas Doradas - 8 puntos
20. América - 6 puntos
Fuente
Antena 2