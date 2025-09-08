Bucaramanga 'asaltó' a Santa Fe y sumó un refuerzo silencioso

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano cerró definitivamente hace un par de semanas con la ventana que se abrió para la inscripción de jugadores libres, sin embargo, se siguen confirmando incorporaciones para las plantillas profesionales.

El movimiento más reciente fue el de un colaborador de Independiente Santa Fe quien arribó a Atlético Bucaramanga, y ya se unió a los trabajos del equipo que comanda el entrenador antioqueño Leonel Álvarez.

Bucaramanga cerró un fichaje que llega de Santa Fe

Kevin Chacón Peña salió de Independiente Santa Fe y se unió a Atlético Bucaramanga, oficiando como analista de video. Con el León venía trabajando desde 2022 y fue pieza clave para la clasificación a la final del 2024-I y el título liguero del 2025-I.

El propio video analista publicó una fotografía en sus redes sociales con la indumentaria de Atlético Bucaramanga previo al partido del pasado sábado 6 de septiembre en que el Leopardo derrotó 3-1 a Alianza FC en el estadio Américo Montanini.