Cargando contenido

Santa Fe vs Bucaramanga - Liga Betplay 2025
Santa Fe vs Bucaramanga - Liga Betplay 2025
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 18:36

Bucaramanga 'asaltó' a Santa Fe y sumó un refuerzo silencioso

En redes sociales se confirmó la nueva incorporación del Leopardo.

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano cerró definitivamente hace un par de semanas con la ventana que se abrió para la inscripción de jugadores libres, sin embargo, se siguen confirmando incorporaciones para las plantillas profesionales.

El movimiento más reciente fue el de un colaborador de Independiente Santa Fe quien arribó a Atlético Bucaramanga, y ya se unió a los trabajos del equipo que comanda el entrenador antioqueño Leonel Álvarez.

Puede leer: El arquero extranjero que fue descartado para llegar a Millonarios

Bucaramanga cerró un fichaje que llega de Santa Fe

Kevin Chacón Peña salió de Independiente Santa Fe y se unió a Atlético Bucaramanga, oficiando como analista de video. Con el León venía trabajando desde 2022 y fue pieza clave para la clasificación a la final del 2024-I y el título liguero del 2025-I.

El propio video analista publicó una fotografía en sus redes sociales con la indumentaria de Atlético Bucaramanga previo al partido del pasado sábado 6 de septiembre en que el Leopardo derrotó 3-1 a Alianza FC en el estadio Américo Montanini.

Lea también
Image
Selección Colombia

Selección Colombia: confirman baja por lesión contra Venezuela

Ver más

Así, se ratifica la idea de que Atlético Bucaramanga tiene un proyecto deportivo bien encaminado, el cual de momento es liderado por Leonel Álvarez, un entrenador quien ya sabe lo que es ser campeón en Colombia y Paraguay.

Bucaramanga podría ser nuevo líder de la Liga Betplay 2025-II

De hecho, Atlético Bucaramanga tiene opciones de convertirse en líder de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, pues si bien marcha séptimo con 16 puntos concluida la fecha 10, tiene dos juegos pendientes, por lo que podría llegar a 22 superando a Junior FC que actualmente es primero.

Le puede interesar: La Vuelta a España NO terminaría el domingo 14, ¿por qué y cuándo se acaba?

Se desconoce si Independiente Santa Fe tiene un nuevo analista de video en remplazo de Kevin Chacón Peña, o si el cuerpo técnico de Jorge Bava no sumará más integrantes al menos en lo que resta de temporada.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido