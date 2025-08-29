Bucaramanga cierra refuerzo de última hora; pasó por Nacional y Santa Fe

Hasta este viernes 29 de agosto está abierta la ventana para inscribir jugadores libres en el fútbol colombiano, y Atlético Bucaramanga es uno de los equipos que aprovechó para fichar a un mediocampista de buen pie, quien procede del fútbol internacional.

Se espera que en las próximas horas quede finiquitada la llegada de Neyder Moreno a Atlético Bucaramanga, pues el mediocampista de 28 años tiene principio de acuerdo y solo restan aprobar los exámenes médicos para que pueda firmar contrato y ser presentado oficialmente.

Puede leer: A David Ospina le piden ser como Franco Armani: "Aprende algo"

La información sobre la llegada de Neyder Moreno a Bucaramanga la entregó el comunicador Felipe Sierra, quien indicó que se aceleran los detalles para que el futbolista pueda ser inscrito esta noche, momento en que cierra el periodo para la inscripción de libres.

La trayectoria de Neyder Moreno, refuerzo de Bucaramanga

Neyder Moreno es un mediocampista antioqueño de 28 años, quien jugaba para el Auckland FC de Nueva Zelanda, pero quedó libre al término de la temporada 2024-25. Antes, solo jugó para tres equipos en Colombia: Envigado FC, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.