Bucaramanga cierra refuerzo de última hora; pasó por Nacional y Santa Fe
Este viernes 29 de agosto tendría que ser inscrito el mediocampista quien llega del fútbol internacional.
Hasta este viernes 29 de agosto está abierta la ventana para inscribir jugadores libres en el fútbol colombiano, y Atlético Bucaramanga es uno de los equipos que aprovechó para fichar a un mediocampista de buen pie, quien procede del fútbol internacional.
Se espera que en las próximas horas quede finiquitada la llegada de Neyder Moreno a Atlético Bucaramanga, pues el mediocampista de 28 años tiene principio de acuerdo y solo restan aprobar los exámenes médicos para que pueda firmar contrato y ser presentado oficialmente.
Puede leer: A David Ospina le piden ser como Franco Armani: "Aprende algo"
La información sobre la llegada de Neyder Moreno a Bucaramanga la entregó el comunicador Felipe Sierra, quien indicó que se aceleran los detalles para que el futbolista pueda ser inscrito esta noche, momento en que cierra el periodo para la inscripción de libres.
La trayectoria de Neyder Moreno, refuerzo de Bucaramanga
Neyder Moreno es un mediocampista antioqueño de 28 años, quien jugaba para el Auckland FC de Nueva Zelanda, pero quedó libre al término de la temporada 2024-25. Antes, solo jugó para tres equipos en Colombia: Envigado FC, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
Neyder Moreno se caracteriza por ser un mediocampista rápido, de buen pie, con capacidad para moverse por las bandas y con gol. Además, el futbolista ha dejado buenas sensaciones en todos los equipos por los que ha pasado, aunque en ninguno se ha convertido en un futbolista determinante.
Con la llegada de Moreno al Bucaramanga, se pretende que el entrenador Leonel Álvarez tenga más variantes de juego. El futbolista llega a competir por un puesto con Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Freddy Hinestroza y Diego Chávez.
Le puede interesar: Primer candidato al título que se 'retira' de la Vuelta a España 2025
¿Cuántos futbolistas inscribirá Bucaramanga en la ventana de jugadores libres?
Se estima que Atlético Bucaramanga solo inscribirá un futbolista en esta ventana que abrió Dimayor, y este será justamente Neyder Moreno. Si bien el entrenador habría revisado delanteros libres, ninguno lo satisfizo y por ello prefirió no fichar en esa posición.