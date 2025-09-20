Cargando contenido

Bucaramanga se refuerza con dos joyas del FPC hasta 2029
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 17:18

Bucaramanga complace a Leonel: fichó a 2 'joyas' del FPC hasta 2029

Atlético Bucaramanga confirmó la compra de dos figuras del FPC hasta 2029.

El cuadro 'leopardo' ha venido de menos a más desde la llegada de Leonel Álvarez al banquillo técnico, tuvo una destacada actuación en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, aunque en ambas competencias terminó eliminado, lo que también lleva replantear algunos aspectos tácticos y de la plantilla como los respectivos refuerzos, los cuales ya se comenzaron a ejecutar. 

Atlético Bucaramanga sigue soñando con el segundo título de Liga BetPlay en la temporada 2025, pero el estratega antioqueño tiene un proyecto a largo plazo, en el que quiso contar con dos jóvenes figuras y por lo cual ya habría pedido a las directivas que realizaran la compra de José García y Juan Camilo Mosquera. 

Bucaramanga firmó dos figuras del FPC hasta 2029

Leonel Álvarez lleva más de cinco meses al cargo de Atlético Bucaramanga y su impacto en el equipo, la hinchada y las directivas del club ha sido bastante significativa, no solo por su amplia experiencia y recorrido, sino porque lo ha podido demostrar dentro del terreno de juego. 

Las directivas decidieron premiar y cumplir con una de las peticiones de Leonel Álvarez y fue haber hecho realidad la opción de compra de dos de los defensores más importantes del momento en Bucaramanga, José García y Juan Camilo Mosquera. La decisión con ambos jugadores fue adquirir el 70% de sus derechos deportivos. 

 

El defensor de 22 años y el lateral de 23 se han convertido en piezas importantes a lo largo de la temporada de Bucaramanga. Su juventud es una apuesta al proyecto de Leonel mientras esté al mando de Bucaramanga, pero también le podría llegar a dejar una ganancia asegurada al equipo en caso de futuras ventas. 

¿Cómo le ha ido a Leonel Álvarez al mando de Atlético Bucaramanga? 

Con más de cinco meses al mano de Bucaramanga, Leonel ha conseguido dirigir en 36 oportunidades a nivel nacional e internacional, en las cuales ha obtenido la victoria en 18 de ellas, ocho empates y 10 partidos perdidos

