Bucaramanga confirmó lo peor: referente se pierde lo que resta del año

Sin competencias internacionales, a Atlético Bucaramanga le resta pelear solo por la Liga BetPlay y por la Copa BetPlay para volver a sellar su entrada, ya sea a la Libertadores o a la Sudamericana. Los bumangueses esperan dar el golpe en el rentado local para poder instalarse en los cuadrangulares semifinales y optar al título como en el primer semestre de 2024.

En esta octava jornada, Atlético Bucaramanga dio un gran avance en la busca de sellar la clasificación Una victoria de 4-0 que pudo ser más abultada contra Águilas Doradas. Con ese triunfo, se ponen a dos puntos del selecto grupo de los ocho, el primer paso para optar por un título y por la entrada a la Copa Libertadores del 2026.

Sin embargo, la campaña del equipo dirigido por Leonel Álvarez se vio accidentado por la ausencia de Fabry Castro que fue expulsado ante Alianza FC en la fecha 5. Con esto, el volante referente y líder de la institución se perdió los últimos partidos. Luego se dio lo peor para el club y este 25 de agosto se confirmó lo que se perderá Fabry.

FABRY CASTRO SERÁ BAJA POR LO QUE RESTA DEL SEMESTRE

Infortunadamente, Bucaramanga indicó que Fabry Castro sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Evidentemente, el volante no podrá estar en las siguientes fechas. Se perderá lo que resta de este semestre y alcanzará a estar ausente en gran parte del primer torneo del 2026.

Bucaramanga anunció que la operación de Fabry Castro será en los próximos días. La recuperación es compleja y se perdería gran parte de la campaña con los bumangueses.

El departamento médico, en cabeza de Raúl Rodríguez indicó que se le hará acompañamiento a Fabry Castro y su familia en busca de revisar su recuperación con el anhelo de recuperarlo lo antes posible. Sin embargo, es difícil que pueda estar en la mitad del siguiente torneo.

Los primeros reportes el sábado antes del partido ante Águilas marco que tenía una contusión en el entrenamiento del viernes. Posteriormente, el departamento médico confirmó la ausencia del jugador por una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.

BUCARAMANGA PIERDE A UN REFERENTE

Fabry Castro es uno de los pilares importantes para el Bucaramanga. Controla el mediocampo a su gusto, tiene buen remate de larga distancia y acompaña bien el ataque. El campeón con el Deportivo Cali y con el elenco santandereano también es un capitán de la institución.

La ausencia de Fabry Castro todavía no se ha confirmado y se empezará a revisar su evolución después de la intervención quirúrgica, pero lo más probable es que esté fuera por ocho meses. En ese caso, el jugador se perdería lo que resta del año y el primer semestre del 2026.

Una ausencia de peso que sufre Leonel Álvarez que será reemplazado por Gustavo Charrupí al lado de Adair Zárate. Bucaramanga espera por la vuelta de Fabry Castro, mientras que sueña con seguir cosechando buenos resultados para sellar su clasificación a los cuadrangulares y buscar mejorar en la reclasificación para apostar por torneos internacionales.