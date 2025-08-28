Bucaramanga hace la compra oficial de figura de la Liga BetPlay

Cargando contenido

Bucaramanga hizo la compra de una 'joya' de la Liga BetPlay.

Atlético Bucaramanga se vuelve a robar las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque bajo el mando de Leonel Álvarez ha alcanzado importantes resultados que le permiten ilusionarse con una futura clasificación y otro título más en su palmarés, sino también porque los refuerzos que se hicieron rindieron frutos y ahora se confirmó la compra de una 'joya' importante en la zona del mediocampo. 

Gustavo Charrupí es el protagonista de esta historia del cuadro bumangués, jugador de 21 años que arribó en la presente temporada desde Deportivo Pasto y al cual ya Leonel Álvarez y las directivas le habrían dado el visto bueno para que siga jugando, ya que compraron el 70% de sus derechos deportivos. 

Bucaramanga hizo válida la opción de compra de Gustavo Charrupí 

Bucaramanga se ha venido reponiendo poco a poco de los duros golpes que sufrió al quedar eliminado en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ya que en la Liga BetPlay viene retomando un rumbo ganador de la mano de Leonel Álvarez, el cual ha demostrado gran aprecio y respeto por la institución, al igual que a todos los que forman parte de ella. 

Frente a esta lealtad y buen rendimiento con el club, las directivas decidieron cumplir con una de las peticiones de Leonel Álvarez y fue haber hecho realidad la opción de compra de uno de sus mediocampistas más importantes del momento, Gustavo Charrupí

 

Charrupí arribó en la presente temporada al cuadro 'leopardo' desde Deportivo Pasto, club con el que debutó como futbolista profesional en 2023. Había llegado en condición de préstamo con opción de compra y esta finalmente se hizo válida por un 70% de sus derechos deportivos, tal como lo dio a conocer el periodista, Mariano Olsen. 

¿Cómo le ha ido a Gustavo Charrupí en Bucaramanga? 

Bajo el mando de Leonel Álvarez, Charrupí ha tenido la oportunidad de sumar más minutos y darse a conocer por su buen rendimiento, en donde ya consiguió sumar más de 370 minutos en cinco partidos disputados en Liga BetPlay y Copa BetPlay. 

