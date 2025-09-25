Actualizado:
Bucaramanga le cumple los caprichos a Leonel: se aproxima fichaje
Bucaramanga se anticipa al mercado de fichajes y prepara compra de un goleador de lujo.
Atlético Bucaramanga ha venido de menos a más desde que Leonel Álvarez asumió el cargo del equipo a inicios de la temporada 2025 tras la repentina salida de Rafael Dudamel. El cuadro 'leopardo' tuvo una destacada participación en competencias internacionales y en el semestre de clausura de la Liga BetPlay se posiciona como firme candidato a quedarse con el título.
Todavía queda un largo camino por recorrer en el torneo local, pero las directivas de la institución y el respectivo cuerpo técnico del club bumangués ya comienzan a pensar en el futuro, donde se esperan volver a ver compitiendo a nivel internacional y por lo cual se quieren reforzar de la mejor manera, lo que los ha llevado a confirmar la compra de varias figuras y se aproxima otra de lujo como la de Luciano Pons, el goleador del equipo en la presente liga.
Bucaramanga adelanta negociaciones para comprar a Luciano Pons
Leonel Álvarez cumplió un ciclo de medio año al cargo de Atlético Bucaramanga y su impacto en el equipo, la hinchada y las directivas del club ha sido bastante significativa, no solo por su amplia experiencia y recorrido, sino porque lo ha podido demostrar dentro del terreno de juego con buenos resultados que lo han llevado a dejar una destacable imagen en distintas competencias.
El antioqueño de 60 años le está apuntando a un proyecto de largo plazo dirigiendo al equipo y esto también llena de tranquilidad a la mesa directiva, los cuales en el último mercado de fichajes decidieron apoyarlo con el fortalecimiento en su plantilla, pero en medio del semestre de clausura también se ha confirmado la compra de algunos futbolistas como José García y Juan Camilo Mosquera, pero sigue haciendo falta un refuerzo de más jerarquía, por lo que se tendría en los planes a Luciano Pons, experimentado delantero de 35 años.
El argentino arribó a principio de la temporada 2025 al cuadro 'leopardo' y se convirtió en una de las principales figuras del equipo, aportando con goles a nivel nacional e internacional. El delantero convenció a Leonel y las directivas, quienes empezaron a negociar con Universidad de Chile, dueño de sus derechos deportivos, para llevar a cabo la opción de compra que se había pactado en el contrato.
El @ABucaramanga avanza en la negociación con Universidad de Chile para adquirir la ficha de LUCIANO PONS, a préstamo hasta el 31/12— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 24, 2025
"Estamos en el camino de una posible compra" me dicen.
El delantero argentino suma 16 goles en 38 juegos y su deseo es continuar en Colombia. pic.twitter.com/ovZ3Wdwia7
¿Cómo le ha ido a Luciano Pons con Bucaramanga?
El atacante de 35 años fue fichado por el 'leopardo' a principio de la temporada 2025, desde Universidad de Chile, equipo que no le dio mucho protagonismo. Sin embargo, en su llegada a Bucaramanga ha podido destacar más, al punto en el que ya cuenta con 39 partidos disputados, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 19 goles y tres asistencias.
