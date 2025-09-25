Bucaramanga le cumple los caprichos a Leonel: se aproxima fichaje

Atlético Bucaramanga ha venido de menos a más desde que Leonel Álvarez asumió el cargo del equipo a inicios de la temporada 2025 tras la repentina salida de Rafael Dudamel. El cuadro 'leopardo' tuvo una destacada participación en competencias internacionales y en el semestre de clausura de la Liga BetPlay se posiciona como firme candidato a quedarse con el título.

Todavía queda un largo camino por recorrer en el torneo local, pero las directivas de la institución y el respectivo cuerpo técnico del club bumangués ya comienzan a pensar en el futuro, donde se esperan volver a ver compitiendo a nivel internacional y por lo cual se quieren reforzar de la mejor manera, lo que los ha llevado a confirmar la compra de varias figuras y se aproxima otra de lujo como la de Luciano Pons, el goleador del equipo en la presente liga.

Le puede interesar: Bucaramanga complace a Leonel: fichó a 2 'joyas' del FPC hasta 2029

Bucaramanga adelanta negociaciones para comprar a Luciano Pons

Leonel Álvarez cumplió un ciclo de medio año al cargo de Atlético Bucaramanga y su impacto en el equipo, la hinchada y las directivas del club ha sido bastante significativa, no solo por su amplia experiencia y recorrido, sino porque lo ha podido demostrar dentro del terreno de juego con buenos resultados que lo han llevado a dejar una destacable imagen en distintas competencias.

El antioqueño de 60 años le está apuntando a un proyecto de largo plazo dirigiendo al equipo y esto también llena de tranquilidad a la mesa directiva, los cuales en el último mercado de fichajes decidieron apoyarlo con el fortalecimiento en su plantilla, pero en medio del semestre de clausura también se ha confirmado la compra de algunos futbolistas como José García y Juan Camilo Mosquera, pero sigue haciendo falta un refuerzo de más jerarquía, por lo que se tendría en los planes a Luciano Pons, experimentado delantero de 35 años.